Rafa Kalimann surge em clima romântico com namorado em Ibiza, Espanha

Ex-BBB e influenciadora Rafa Kalimann curte viagem para Ibiza ao lado de namorado, Antônio Palhares

Nesta sexta-feira, 7, a apresentadora e influenciadora digital Rafa Kalimann decidiu deixar os solteiros com inveja! Viajando para Ibiza, na Espanha, a ex-participante do Big Brother Brasil 20 surgiu em um clima de muito romance com o namorado, o empresário Antônio Palhares. Além de posar ao lado do amado, a famosa aproveitou para compartilhar outros momentos no destino paradisíaco.

“Como amo conhecer novos lugares, comidas, viver experiências diferentes. Tá sendo um mergulho esses dias na espanha, amando, literalmente”, escreveu a influenciadora digital e ex-BBB, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Nos cliques, Rafa aparece em um clima romântico ao lado do namorado, aproveitando um restaurante. Já em outras fotos, a apresentadora aparece na praia com um longo vestido, além de mostrar detalhes da arquitetura e das paisagens do destino paradisíaco, um dos mais procurados pelos ricaços.

Os comentários foram inundados de elogios para o casal de pombinhos. “Que delícia amores! Curtam muito esse The White Lotus [risos]”, brincou a atriz Heloísa Périssé. “Lindos”, disparou a atriz Fiorella Mattheis. “O boy mais bonito que a Rafa teve até hoje”, debochou uma seguidora. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Rafa Kalimann.

Rafa Kalimann desabafa sobre trajetória na Dança dos Famosos

Na noite desta segunda-feira, 3, Rafa Kalimann fez um desabafo sobre sua participação no quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck. A competição chegou ao fim no último domingo, 2, e a influenciadora digital e ex-BBB ficou em terceiro lugar após disputar a grande final ao lado de Priscilla Fantin, a campeã da atração, e Carla Diaz.

"Desabafo sobre o Dança: Acredito que somos o que fazemos o outro sentir, esse é o legado. Sinto que ontem deixei um precioso. Busco dar meu melhor pra deixar algo que possa ser transformador pra alguém, desde um pequeno gesto até uma grande conquista. Quando aceitei esse desafio percebi que eu poderia ser incentivo pro outro pra mesma profunda transformação que vinha tendo, e foi aí que eu agarrei pra valer e me joguei de cara", começou ela, recordando algumas apresentações.