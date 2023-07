Rafa Kalimann desabafa sobre trajetória na Dança dos Famosos: "Processo de evolução"

Após ficar em terceiro lugar na Dança dos Famosos, Rafa Kalimann refletiu sobre sua trajetória na competição da Globo

Rafa Kalimannusou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 3, para fazer um desabafo sobre sua participação no quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck. A competição chegou ao fim neste último domingo, 2, e a influenciadora digital e ex-BBB ficou em terceiro lugar após disputar a grande final ao lado de Priscilla Fantin, a campeã da atração, e Carla Diaz, que ficou em segundo lugar.

"Desabafo sobre o Dança: Acredito que somos o que fazemos o outro sentir, esse é o legado. Sinto que ontem deixei um precioso. Busco dar meu melhor pra deixar algo que possa ser transformador pra alguém, desde um pequeno gesto até uma grande conquista. Quando aceitei esse desafio percebi que eu poderia ser incentivo pro outro pra mesma profunda transformação que vinha tendo, e foi aí que eu agarrei pra valer e me joguei de cara", começou ela, recordando algumas apresentações.

A artista seguiu o desabafo refletindo sobre tudo que viveu durante a competição. "Vivi um processo de evolução junto com vocês, acionei minha persistência, peguei nas mãos da minha vulnerabilidade e fui com ela encarar esse desafio (!!) mesmo sabendo que os julgamentos tolos viriam e que seria uma semana de cada vez (e a graça estava aí). Chegamos na noite de ontem, dois ritmos, difíceis, precisos e que não tinham sido acessados por mim antes. 1 semana de ensaio pra aprendê-los, duas coreografias lindas, tensão, disciplina, repetição, expectativas, muitos torcendo pra tudo dar certo, muitos desejando uma queda, e eu só querendo ser minha melhor versão, ser melhor que na semana anterior. Colocar tudo isso em equilíbrio na mente pra permitir que o corpo trabalhe bem. (Outro desafio!!)", acrescentou.

Em seguida, Kalimann citou algumas dificuldades que enfrentou. "Lutei com minha saúde mental, agenda lotada, diagnóstico de endometriose no meio do caminho, torção dolorosa no pé no último ensaio e tantas coisas que eu provavelmente murmuraria e colocaria uma lupa, mas que ganharam fortalecimento aqui. Cheguei ontem agradecendo a Deus pela trajetória, por eu não ter desistido de continuar tentando, por estar me superando. Entrei pro samba "entregue" pra me divertir e celebrar essa experiência, pra sentir pulsar a emoção, olhei em volta, apreciei ser a última apresentação, notei cada detalhe e agradeci. Aplaudi minhas parceiras com felicidade, com entusiasmo, elas me inspiraram muito nisso", seguiu ela, exaltando suas concorrentes.

Depois, a ex-BBB incentivou os seguidores a serem corajosos e agradeceu o apoio e a torcida. "A dança me presenteou com a chance de falar pra vocês: O céu é o limite!! Ouse-se e seja corajoso. Tenha fé na vida e busque sua melhor versão compulsivamente. E principalmente, confie nos planos de Deus. A vida vai te dar um agrado com um sorriso e um coração quentinho. Obrigada por terem torcido e vibrado tanto, pelas mensagens. Obrigada por terem torcido e vibrado TANTO, pelas mensagens. Hoje li incansavelmente com lágrimas nos olhos os comentários, tweets, directs e reações de vocês. Estou super realizada e pronta pra novos desafios, como gosto de viver."

Rafa completou a postagem agradecendo sua família, a equipe do Domingão e também seus fãs. "Obrigada aos meus fãs que se dedicam todos os dias com o maior amor do mundo. Minha família (Pai Kalimann causou ontem e estou devendo um carro pra minha mãe). Minha equipe que viveu isso junto comigo. Amigos. Ao time domingão e Tv globo, desde a técnica, produção, figurinos (Osvaldo e seu time arrasaram demais), direção, Luciano, todos. Aos jurados que a cada semana pontuava algo e eu usava daquilo pra evoluir ainda mais. Ao meu professor. Ao GRUPO B que foi ali que essa potência de reality começou a gritar dentro de cada um. Por fim, toda honra seja dada a Deus que me deu essa oportunidade linda e divertida, que Ele abençoe vocês e devolvam em dobro tudo o que cada um me desejar. Amo vocês", finalizou.

Anda da final, Kalimann também falou sobre o apoio do seu namorado, o empresário Antônio Palhares, durante a competição. "Meu namorado entende muito esse processo. Sabe que tá prestes a acabar e que daqui a gente vai ter um tempinho de férias, que eu vou poder descansar um pouco mais...", afirmou.

