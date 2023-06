Rafa Kalimann exalta compreensão do namorado durante o Dança dos Famosos: “Entende muito esse processo”

Rafa Kalimann está na final da competição e comentou o apoio que tem recebido de seus familiares

Rafa Kalimann está na final do Dança dos Famosos e falou um pouco sobre está a ansiedade para a grande final, com uma rotina pesada de treinos e uma "vida de atleta", a ex-BBB tem tido pouco tempo livre para curtir o novo relacionamento com o empresário Antônio Palhares.

"Meu namorado entende muito esse processo. Sabe que tá prestes a acabar e que daqui a gente vai ter um tempinho de férias, que eu vou poder descansar um pouco mais. Mas acho que todo mundo tá acompanhando. Todos os ensaios eu mando pra eles, pergunto o que eles estão achando. Todo mundo fica por dentro, sabe? Eles dão nota."

Além da rotina de treinos intensos, com a pressão em dar o seu melhor, a influencer revelou que não consegue se desligar dos ensaios quando chega em casa: "Eu não desligo a chavinha. Eu continuo estudando sobre a dança, fico vendo vídeos pra pegar referência E aí eu fico tentando passar, mesmo sozinha em casa, porque a gente só ensaia aqui."

Rafa também falou sobre como o namorado lida com toda atenção dos fãs da famosa: "Ele adora e super admira o carinho dos fãs", contou ela.

Além do parceiro que está sendo compreensivo durante essa fase, Rafa também exaltou a força e estímulo que tem recebido de seus familiares: "Meus pais, no primeiro momento, falaram: 'O que você tá indo fazer lá?' Eu até postei que meu pai falou: 'Rafaela, nunca dançou nada, garota, você mal faz um quadradinho, onde você tá indo?' Mas, ao mesmo tempo, eles sabem o tanto que eu gosto de desafio. Eu estava numa fase da minha vida que eu queria uma coisa nova pra poder extrapolar mesmo, pra poder viver. Então, eles super me apoiaram."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Saiba quem são os três finalistas da Dança dos Famosos 2023

Na noite deste domingo, 25, aconteceu mais uma etapa da Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão com Huck, apresentado por Luciano Huck. Quatro participantes disputam as três vagas da grande final da competição com o ritmo Dança Contemporânea.