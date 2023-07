Maisa e João Guilherme aproveitam férias juntos em Ibiza

Os atores Maisa e João Guilherme posaram juntos aproveitando dia de sol em Ibiza, na Espanha

Nesta terça-feira, 11, a atriz Maisa Silva compartilhou foto ao lado de João Guilherme, filho do cantor Leonardo, curtindo dia de sol em Ibiza, na Espanha. Os dois foram aproveitar as férias juntos, logo após a estreia da série De Volta Aos Quinze, na qual integram o elenco.

Em seus stories, Maisa posou ao lado do amigo João Guilherme, que arrancou suspiros dos seguidores. O ator apareceu sem camisa, exibindo seu peitoral sarado cheio de tatuagens. Ele também mostrou seu visual novo, logo após de deixar a barba crescer.

Os dois estavam acompanhados da atriz Fernanda Concon e da amiga Julia Rabelo. Maisa também compartilhou cliques ao lado das amigas, que sempre lhe acompanham em várias viagens. Juntas, elas se divertiram no dia de verão na Espanha.

Anteriormente, Maisa havia compartilhado algumas fotos da viagem em Ibiza. De vestido rosa, a atriz posou na varanda de seu hotel para exibir seu look de verão. Veja só:

João Guilherme abre o jogo sobre possível relacionamento com Maisa Silva

João Guilherme foi o convidado do programa “The Noite”, do SBT, no início do mês. O jovem bateu um papo com Danilo Gentili e, dentre os assuntos, foi questionado sobre a torcida de alguns fãs para que ele viva um romance com a amiga, Maisa Silva.

“Shippam cara, muito. Eu amo muito a Maisa e ela me ama. Então a gente é muito carinhoso um com o outro e a gente é próximo há muito tempo. A gente já gravou, já viu o outro passar vergonha, todo mundo já namorou, já voltou. Então a rapaziada fica nessa porque sempre que estou com a Má também faço questão de registrar. É amor, já. Amor romântico, não. Quer dizer, quem sou eu para dizer isso?! Só Deus sabe mas, amor romântico, não”.

João Guilherme também respondeu se entrou no ramo para conquistar mais garotas: “É ótimo, não vou negar. Mas não foi por isso, não…. Sempre quis trabalhar com moda de alguma forma e principalmente na parte criativa”.