Rafa Kalimann deixa fãs boquiabertos ao postar fotos ousadas com o namorado: “Casalzão”

A influenciadora Rafa Kalimann causou comoção nas redes sociais ao posar para fotos ousadas com o namorado Antônio Palhares

Nesta terça-feira, 11, Rafa Kalimann surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram novas fotos de sua viagem a Ibiza. A influenciadora surgiu acompanhada de seu novo namorado Antônio Palhares em fotos que causaram comoção nas redes.

A primeira de uma série de dez fotos mostrava a ex-BBB e o amado de frente para o mar. Rafa surgiu de costas fazendo topless e o namorado sem camisa sorria. Em outra foto em frente ao mar, a participante do BBB 20 mostrava seu corpo escultural com um biquíni colorido de grife.

Mostrando suas unhas coloridas, a ex-apresentadora surgiu novamente em um barco abraçada com Antônio. Em outro clique no barco, Rafa posava e fazia carão deitada com um vestido longo preto.

Após as fotos do passeio na ilha localizada na Espanha, o casal surgiu cozinhando em um apartamento. Na luxuosa cozinha, Rafa apareceu com o vestido preto e mostrou Antônio cozinhando com um moletom preto.

“E um sorriso largo de orelha a orelha”, escreveu a blogueira na legenda da publicação revelando o sentimento de estar em uma viagem romântica com o novo namorado.

Os seguidores de Rafa adoraram os cliques a dois e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “É muito bom ver você feliz”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Tudo”. Uma admiradora ainda declarou: “Se você não tem nada de bom para falar, nenhum elogio para dizer, nada de construtivo para acrescentar e nem uma palavra de consolo para ofertar... é melhor calar-se! Ela realmente está vivendo e curtindo a vida, que é muito curta meu povo”. Uma outra fã afirmou: "Casalzão da p*rr*".

Com as impactantes fotos do casal, foi impossível os seguidores não se lembrarem do antigo relacionamento de Rafa com o ator José Loreto. “O José: ‘Vou ter que superar suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal’”, comentou uma fã citando uma canção da dupla sertaneja Matheus e Kauan. Outra seguidora escreveu: “Meta: ir para o próximo mais rápido que a Rafa Kalimann”. Uma admiradora foi mais direta: “Chora novamente Loreto”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Poderosa!

Ainda nesta terça-feira, 11, Rafa publicou novas fotos de sua viagem para Ibiza. A influenciadora surgiu estilosa e esbanjando beleza com um look todo branco composto por cropped e saia.

“São você”, escreveu a ex-apresentadora do programa “Casa Kalimann” na legenda da postagem contendo cinco imagens. Famosos como Juliana Paiva e Fernanda Paes Leme rasgaram elogios nos comentários, assim como diversos seguidores.