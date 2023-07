Rafa Kalimann dá show de beleza ao posar toda de branco: “Musa”

A influenciadora Rafa Kalimann deixou seguidores boquiabertos ao posar toda de branco em novas fotos de sua viagem a Espanha

Nesta terça-feira, 11, Rafa Kalimann deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos de sua viagem para a Espanha. A influenciadora que está na ilha de Ibiza, surpreendeu ao posar com um look branco.

A ex-BBB surgiu com um look composto por um cropped com alça, deixando sua barriga sarada à mostra e destacando seu corpo escultural. Para completar o visual, a participante do BBB 20 ainda usava uma longa saia combinando com a blusa.

Além das fotos mostrando todo o visual no cenário paradisíaco, Rafa ainda posou para selfies mostrando seus brincos e acessórios. A comunicadora está viajando com seu novo namorado Antônio Palhares. Finalista do quadro “Dança dos Famosos”, Rafa ainda postou uma poesia.

“São você”, escreveu a ex-apresentadora do programa “Casa Kalimann” na legenda da postagem contendo cinco imagens. Nos comentários, a atriz Juliana Paiva escreveu: “É isso”. E a apresentadora Fernanda Paes Leme comentou: “Linda”.

Os seguidores de Rafa também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Você é muito linda”, escreveu uma fã. E outra seguidora declarou: “Você é a mulher mais linda desse universo e só minha opinião importa”. Uma admiradora ainda comentou: “Musa linda”.

“Minha Deusa”, comentou uma fã de Rafa. E outro seguidor declarou: “Maravilhosa”. Outra admiradora elogiou: “Deusa”. E outra fã ainda escreveu: “Meu Deus, como você é linda”.

Esta não é a primeira foto de Rafa em Ibiza que chama atenção das redes sociais. A comunicadora surgiu fazendo topless durante sua viagem à Europa, e ainda posou apenas de biquíni no cenário cinematográfico.

A influenciadora ainda comentou na legenda da postagem sobre o que está achando da viagem: “Cada dia mais entregue. Confesso que quando me falavam de Ibiza automaticamente (ainda mais pelo fato de eu não consumir muita música eletrônica e baladas) eu pensava que era a programação ‘ideal’ ou única opção. Bobeira minha, tem uma ‘outra Ibiza’ de descanso e de uma beleza natural SURREAL! Além de praias lindas, as comidas são deliciosas. Estou me divertindo e descansando muito. Feliz por estar aqui”.

Quem também está aproveitando Ibiza é a jovem atriz Maisa Silva. A estrela esbanjou beleza e estilo com um vestido rosa curtinho que destacava suas pernas torneadas e seu corpo escultural.

A protagonista da série “De Volta Aos 15” está acompanhada das amigas Fernanda Concon e Julia Rabelo. “Verão”, escreveu em espanhol a artista na legenda das fotos postadas.