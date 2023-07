Maisa Silva ultrapassa dos limites da beleza ao posar em Ibiza: “Gata demais”

A atriz Maisa Silva recebeu chuva de elogios de seus seguidores ao abrir seu álbum de fotos das férias em Ibiza

Neste domingo, 9, Maisa Silva surpreendeu seus seguidores ao publicar em seu Instagram algumas fotos de sua viagem a Ibiza. A atriz esbanjou beleza em sua viagem de férias e recebeu diversos elogios dos fãs.

A artista deu um show de beleza e estilo ao surgir em cenários paradisíacos usando um vestido rosa curtinho de dava destaque para seu corpo escultural e pernas torneadas. Maisa também apareceu acompanhada das amigas Fernanda Concon e Julia Rabelo na viagem.

“Verão”, escreveu em espanhol a estrela da série “De Volta Aos 15” que decidiu fugir do inverno brasileiro para curtir os dias de sol na ilha localizada na Espanha, na legenda das fotos compartilhadas.

Nos comentários, a amiga de Maisa e atriz, Larissa Manoela escreveu reagindo à foto do trio: “Que lindas”. E a cantora e drag queen Pabllo Vittar compartilhou emojis de coração. E a cantora sertaneja Maiara, da dupla com Maraisa, escreveu: “Linda”.

Os seguidores de Maisa adoraram as fotos de viagem e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “O que é isso, Maisa? Está gata demais”, comentou um seguidor. E outro fã escreveu: “Amo”. Um admirador ainda elogiou: “Lendária”.

“Espetáculo”, comentou uma seguidora. E outro fã elogiou: “Maravilhosa”. Um admirador se derreteu nos comentários: “Ela sabe ser perfeita”.

Sobre a viagem, Maisa compartilhou o que tem achado das férias em uma publicação de outra pessoa. Isso porque, a influenciadora Rafa Kalimann também está em Ibiza acompanhada do namorado Antônio Palhares.

Junto a uma série de fotos esbanjando beleza, Rafa comentou sobre a viagem: “Cada dia mais entregue. Confesso que quando me falavam de Ibiza automaticamente (ainda mais pelo fato de eu não consumir muita música eletrônica e baladas) eu pensava que era a programação ‘ideal’ ou única opção. Bobeira minha, tem uma ‘outra Ibiza’ de descanso e de uma beleza natural SURREAL! Além de praias lindas, as comidas são deliciosas. Estou me divertindo e descansando muito. Feliz por estar aqui”.

Nos comentários da postagem, Maisa marcou presença e escreveu sobre o que tem achado da ilha europeia: “Estou amando aqui também”.

Recentemente, o ator João Guilherme foi ao programa “The Noite” apresentado por Danilo Gentilli e comentou sobre um possível relacionamento com Maisa. Além de serem amigos próximos e estarem sempre juntos, os dois trabalharam lado a lado na série “De Volta Aos 15”.

“Shippam cara, muito. Eu amo muito a Maisa e ela me ama. Então a gente é muito carinhoso um com o outro e a gente é próximo há muito tempo. A gente já gravou, já viu o outro passar vergonha, todo mundo já namorou, já voltou. Então a rapaziada fica nessa porque sempre que estou com a Má também faço questão de registrar. É amor, já. Amor romântico, não. Quer dizer, quem sou eu para dizer isso?! Só Deus sabe, mas, amor romântico, não”, afirmou João sobre seu relacionamento com a atriz.