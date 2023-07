De biquíni, Maisa mostra momentos de viagem para Espanha com amigos

Ao lado de atores como João Guilherme e Fernanda Concon, Maisa aproveita passeio de barco pela Espanha

Nesta terça-feira, 11, a atriz Maisa Silva encantou seus seguidores com mais alguns cliques de momentos de sua viagem para a Espanha. Ao lado de amigos, a apresentadora mostrou que curtiu um bom passeio de barco pela linda ilha de Formentera, no país europeu.

“Me fui de vacaciones”, escreveu a atriz, em espanhol, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. O que está escrito, em uma tradução livre, seria algo como “eu fui de férias”.

Nas fotos, Maisa aparece com um biquíni vermelho de listras e com uma calça da mesma cor cheia de estampas diferentes. Em outras, a artista mostrou que está aproveitando as férias ao lado de rostos bem conhecidos pelos internautas, como os atores João Guilherme e Fernanda Concon, com quem mantém uma amizade desde quando eram mais novos.

Os comentários foram inundados de elogios. “Quem acha que ela combina com o João Guilherme”, brincou uma internauta. “Apaixonada por umas quatro pessoas daí”, disparou uma outra usuária. “Nossa que mulher linda, Meu Deus”, exaltou uma terceira seguidora. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Maisa Silva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

João Guilherme abre o jogo sobre possível relacionamento com Maisa Silva

João Guilherme foi o convidado do programa “The Noite”, do SBT, no início do mês. O jovem bateu um papo com Danilo Gentili e, dentre os assuntos, foi questionado sobre a torcida de alguns fãs para que ele viva um romance com a amiga, Maisa Silva.

“Shippam cara, muito. Eu amo muito a Maisa e ela me ama. Então a gente é muito carinhoso um com o outro e a gente é próximo há muito tempo. A gente já gravou, já viu o outro passar vergonha, todo mundo já namorou, já voltou. Então a rapaziada fica nessa porque sempre que estou com a Má também faço questão de registrar. É amor, já. Amor romântico, não. Quer dizer, quem sou eu para dizer isso?! Só Deus sabe mas, amor romântico, não”.

João Guilherme também respondeu se entrou no ramo para conquistar mais garotas: “É ótimo, não vou negar. Mas não foi por isso, não…. Sempre quis trabalhar com moda de alguma forma e principalmente na parte criativa”.