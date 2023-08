Plena! Larissa Manoela esbanja beleza em passeio de barco: 'Amo te ver assim'

Em meio a polêmicas familiares, Larissa Manoela esbanja beleza e chama a atenção ao surgir muito feliz

A atriz Larissa Manoela encantou com novas fotos de sua viagem com o noivo, André Luiz Frambach, por Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, 04, a famosa, que está vivendo uma polêmica familiar, ignorou os problemas e surgiu deslumbrante nos registros.

Usando um look de praia branco, a artista roubou a cena ao fazer poses no barco. Plena, Larissa Manoela arrancou elogios dos fãs e até recebeu apoio.

"O horizonte me pede pra ir tão longe…", refletiu ela na legenda. Nos comentários, os internautas deixaram recados. "Amo te ver assim", disse a amiga e apresentadora Maisa Silva. "Eu acho que nunca vi a Lari tão feliz assim", apontaram outros.

Ainda nesta quinta-feira, 03, a famosa curtiu um mergulho com o noivo. Nos últimos dias, o casal falou sobre sua situação financeira em meio às especulações de que os pais da atriz teriam tomado conta da fortuna dela. Diante da situação, os pais de Larissa Manoela se pronunciaram em uma carta aberta.

Veja as fotos de Larissa Manoela:

R$ 9 milhões em investimento: notícias confirmam versão dos pais de Larissa Manoela

Notícias que circularam há um ano confirmam a versão dos pais de Larissa Manoela sobre a venda da mansão em Orlando. Em uma carta aberta, eles confirmaram a venda do imóvel fora do Brasil, mas alegaram que o dinheiro foi usado para comprar outra mansão no Rio de Janeiro.

Isso porque a artista realmente ganhou um imóvel luxuoso adquirido em junho de 2022. Localizado no condomínio de luxo Novo Leblon, no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o imóvel foi comprado por R$ 9 milhões.

Repleto de casas de alto padrão e localizado em um dos pontos mais valorizados do bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, a mansão tem um clube privado com diferentes piscinas, sauna, sala de ginástica, campo de futebol, quadra de tênis, quadra de vôlei, playground, churrasqueira, salão de festas, restaurante, pista de skate e diversos outros atrativos para a prática de esportes e lazer.