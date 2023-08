Larissa Manoela e André Luiz Frambach detalham situação financeira: ‘Não estamos tão bem’

Larissa Manoela e André Luiz Frambach fazem desabafo sincero sobre vida financeira em meio aos conflitos familiares

Larissa Manoela e André Luiz Frambach surpreenderam ao fazer um desabafo sincero sobre sua situação financeira. Em entrevista ao podcast Vaca Cast, o casal de atores revelou que nem tudo é tão próspero quanto parece, em meio às especulações sobre o patrimônio e os conflitos familiares pela fortuna da artista.

Durante o bate-papo, André detalhou os desafios financeiros: “Mal a gente não está, porque a gente trabalha desde pequeno, mas não estamos tão bem quanto as pessoas pensam, porque nada na vida é só… A gente está respondendo de verdade, viu?”, o ator revelou. Larissa complementou a fala do amado: "A gente está em busca", disse.

Na sequência, a atriz mostrou que tenta olhar pelo lado positivo: “Acho que a gente ser rico de saúde já é muito. O resto a gente corre atrás para buscar ser rico em outros âmbitos. A gente tem que ser rico de saúde mesmo. Hoje em dia, a gente vê tanta gente adoecendo com questões mentais, questões físicas...”, contou Larissa.

A artista mostrou que coloca a saúde em primeiro lugar “Ricos de saúde, graças a Deus estamos. Geração saúde! A gente treina, se alimenta bem, cuida do nosso corpo, ouve nossos sinais, porque isso é muito importante. A gente tem um ao outro para poder falar, e ele pega muito no meu pé com relação a isso”, ela se derreteu pelo ator.

“É o tripezinho da saúde mental, espiritual e física. Estamos aí em busca do nosso caminho, das outras riquezas", completou Larissa. André concordou com a noiva: "Tem gente que é tão, tão, tão pobre que só tem dinheiro. Tem gente que tem muito, muito dinheiro. Mas não tem mais nada além do dinheiro”, ele finalizou o assunto.

Vale lembrar que recentemente, surgiram boatos de que Larissa teria iniciado uma auditoria para investigar o destino de seu patrimônio após sair da tutela da mãe. Segundo as especulações, a mãe da atriz, Silvana Taques, teria vendido uma das mansões de Larissa em Orlando, nos Estados Unidos, sem seu consentimento.

Noivo de Larissa Manoela critica os sogros:

Ainda durante a participação no podcast VacaCast, o ator André Luiz Frambach quebrou o silêncio e fez críticas aos sogros pela primeira vez em um momento de coragem. Noivo de Larissa Manoela, ele justificou a decisão da atriz de assumir o controle de sua própria carreira e criticou a superproteção dos pais da artista.