Larissa Manoela ignora polêmicas com os pais e curte mergulho com o noivo

Larissa Manoela usou as redes sociais nesta quinta-feira, 3, para mostrar como aproveitou o seu dia ao lado do noivo, André Luiz Frambach. Em meio a uma crise familiar, a atriz curtiu um mergulho em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, com o amado.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a artista aparece com a roupa e o equipamento de mergulho em um barco. Depois ela e o amado surgem fazendo poses no mar. "Mergulhar e querer ficar. A vida marinha é encantadora!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os registros belíssimos encantaram os seguidores. "Não deixe de ir ver as baleias. É emocionante", aconselhou a atriz Jeniffer Nascimento, que está grávida pela primeira vez. "Aaaah, isso é tão maravilhoso", disse a atriz Rosanne Mulholland. "Que fotos lindas", disse uma seguidora. "Amo tanto esse sorrisinho no seu rosto", falou uma fã. "Tanto orgulho de te ver no mar, meu amor. Ele te acolheu muitoo!!! Te amo, minha sorvetinho peixona jahahaha", comentou André Luiz.

Essa não é a primeira vez que Larissa ignora os problemas de família para dividir momentos de lazer nas redes sociais. Ela postou mais cedo algumas fotos em que aparece se divertido no mar com o noivo e se declarou: "Eu sou isso aí", declarou na legenda. Em seguida, a artista compartilhou diversos momentos apaixonados: "E vamos de vento ventania", escreveu. Em outro post, simplesmente expressou seus sentimentos com um sincero "Te amo".

Carta aberta dos pais de Larissa Manoela

Pais de Larissa Manoela, os empresários Silvana Taques e Gilberto Elias enviaram uma carta ao programa Fofocalizando exibido nesta quarta-feira, 2. No documento, eles se pronunciam pela primeira vez sobre o rompimento com a filha e esclareceram os boatos que envolvem a venda de uma mansão em Orlando, na Flórida.

Os dois negaram que tenham vendido a casa da atriz sem autorização e que o dinheiro foi reinvestido. "Pensamos muito em falar sobre nossa dor, mas elas estão agredindo nossa moral e nossa saúde. Sobre as acusações de venda feita à revelia, viemos esclarecer que a casa foi vendida em 2021 em comum acordo com ela", dizem eles. Veja a carta!