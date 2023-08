Larissa Manoela ignora crise familiar e se declara ao noivo: “Melhores momentos”

Após carta aberta dos pais, Larissa Manoela passa por cima de polêmica e abre álbum de viagem romântica com o noivo, André Luiz Frambach

Nesta quinta-feira, 03, a atriz Larissa Manoela deixou claro que não está preocupada com as recentes polêmicas envolvendo seus pais. Pelo contrário, a artista decidiu ignorar a crise familiar e usou as redes sociais para abrir o álbum de uma viagem romântica ao lado do noivo, o ator André Luiz Frambach.

Em seu stories do Instagram, Larissa mostrou que decidiu não se abalar depois da carta aberta que seus pais divulgaram no programa Fofocalizando, do SBT. A atriz provou que sua prioridade no momento é a sua felicidade ao surgir sorridente durante um passeio de barco com o amado.

Em um dos registros, Larissa apareceu gritando e se divertindo no meio do mar: "Eu sou isso aí", declarou na legenda. Em seguida, a artista compartilhou diversos momentos apaixonados ao lado de seu noivo: "E vamos de vento ventania", escreveu em um deles. Em outro, simplesmente expressou seus sentimentos com um sincero "Te amo".

Feliz da vida, a artista fez questão de mostrar que não existe momento ruim na companhia do ator: “Os melhores momentos são ao seu lado”, Larissa escreveu em uma selfie com André, que foi apontado pelos pais da artista como o pivô da crise familiar na carta divulgada na quarta-feira, 02.

Larissa Manoela curte passeio de barco - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela se declara para André Luiz Frambach - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela se declara para André Luiz Frambach - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela se declara para André Luiz Frambach - Reprodução/Instagram

No documento, Silvana Taques e Gilberto Santos deixaram uma indireta para o ator: “Larissa é nossa filha única. É e sempre será parte integrante do nosso lar. Por mais que tentem nos separar hoje, com injúrias, difamações e até lançando histórias inverídicas na imprensa, nós sempre seremos seus pais e ela sempre será nossa filha”, disseram.

Além de criticar o noivo da artista, os pais de Larissa também fizeram questão de esclarecer os boatos que envolvem a venda de uma mansão em Orlando, na Flórida, além de abrirem o jogo pela primeira vez sobre o rompimento com a filha, que passou a gerenciar a sua própria carreira neste ano. Entenda tudo o que se sabe sobre a crise familiar.

Pais de Larissa Manoela quebram o silêncio e revelam o que foi feito com o dinheiro da atriz:



"Os recursos foram devidamente recebidos, investidos em nome da empresa familiar que temos em conjunto, igualitariamente sócios." pic.twitter.com/tvEpikbnlH — ACERVO (@AcervoCharts) August 2, 2023

Larissa Manoela deixa curtidas em posts criticando seus pais:

A atriz Larissa Manoela preferiu não se pronunciar em meio às polêmicas familiares envolvendo seu nome nos últimos dias. Mas uma atitude da artista chamou atenção nas redes sociais na última quarta-feira, 02. É que ela curtiu uma publicação que critica seus pais após a divulgação carta aberta.