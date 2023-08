Entenda tudo o que se sabe sobre a confusão entre Larissa Manoela e seus pais

Pais de Larissa Manoela divulgaram carta aberta falando sobre últimos rumores sobre sua relação com a filha

O nome de Larissa Manoela (22) está entre os assuntos mais comentados da última semana após um novo capítulo na confusão envolvendo seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Entenda a seguir tudo o que se sabe da polêmica relação familiar da atriz.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Lucas Pasin, Larissa Manoela estaria sem falar com os pais a cerca de cinco meses. Durante este período, ela deixou de ser empresariada pelos familiares e passou a gerir sua própria carreira após 18 anos de tutela financeira.

Com o anúncio, em maio, a atriz criou a empresa Mimalissa e afirmou estar aprendendo mais sobre economia, marketing e administração em conversa com a influenciadora Evelyn Regly. Após a mudança, os rumores de uma crise familiar se intensificaram.

Nesse período, Silvana deixou de seguir a filha no Instagram e Gilberto compartilhou uma frase que dizia: "Alimente um cão por 3 dias e ele lembrará de você por 30 anos. Alimente um humano por 30 anos e ele te esquecerá em 3 dias".

Silvana não tem mais publicações ao lado de Larissa Manoela em seu perfil, e o pai da atriz não compartilha fotos com a filha desde 2 de janeiro. Além disso, a atriz teria descoberto movimentações financeiras feitas com sua fortuna sem sua autorização, uma delas teria sido a venda de sua mansão em Orlando.

Após dias de rumores e suposições, Silvana e Gilberto enviaram uma carta aberta ao programa Fofocalizando, do SBT, e negaram que a casa teria sido vendida sem autorização da atriz. Os dois afirmaram que investiram o dinheiro da venda e compraram um imóvel para a filha no Rio de Janeiro.

Em outro trecho da carta, internautas apontaram uma suposta indireta para André Luiz Frambach (26), noivo da artista. Os dois começaram o relacionamento em 2021 e, pouco tempo depois de assumirem o namoro, ficaram noivos. Desde então haviam rumores apontando que os pais da artista não apoiariam a relação.

Até o momento, Larissa Manoela não se pronunciou sobre o assunto. A atriz, que continua seguindo os pais no Instagram, compartilhou uma série de Stories exibindo um mergulho e pratos de comida enquanto curte suas férias.

LEIA A CARTA DOS PAIS DE LARISSA MANOELA NA ÍNTEGRA:

"É com profunda dor que estamos aqui, Silvana e Gilberto, escrevendo essa carta aberta para esclarecer e cessar de vez todas as acusações que estamos sendo vítimas diariamente. Há muita inverdade sendo dita, publicada e falada o tempo inteiro. Não é novidade que alguns anos atrás optamos por abdicar de nossas carreiras profissionais para nos dedicar ao sonho de nossa filha. E somos muito felizes e realizados por ela ter conseguido o reconhecimento do talento que Deus lhe deu, jamais nos arrependemos disso.

Larissa é a nossa filha única. É e sempre será parte integrante do nosso lar. Por mais que tentem nos separar hoje com injúrias, difamações e até lançando histórias inverídicas na imprensa, nós sempre seremos os seus pais. E ela sempre será a nossa filha. Nenhum fator externo conseguirá mudar essa relação. Lamentamos muito por terceiros tentarem o tempo inteiro criar um ambiente hostil na nossa relação. Nunca vivemos isso. E esse tipo de situação tem nos agredido profundamente.

Tudo o que a nossa família, em conjunto, conquistou teve sempre um objetivo: cuidar e proteger a vida da nossa filha. Pensamos muito antes de falar em carta aberta sobre a nossa dor. Mas as mentiras se tornaram mais do que lamentáveis. Elas estão agredindo além da nossa moral, também a nossa saúde.

Sobre as acusações de venda da nossa casa em Orlando, nos Estados Unidos, supostamente feita à revelia de nossa filha, viemos esclarecer que a casa foi vendida em 2021 em comum acordo com ela. Era uma fase ainda com resquício de pandemia e esse investimento não era mais viável. Os recursos foram devidamente recebidos, investidos em nome da empresa familiar que temos em conjunto, igualitariamente sócios.

Mais tarde, investimos esse recurso em uma casa e um terreno para a Larissa aqui no Brasil, em um condomínio de excelente padrão na Barra da Tijuca (RJ). Absolutamente tudo documentado, alinhado e decidido em conjunto por nós três, os verdadeiros integrantes de nossa família."