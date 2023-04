Mansão de Larissa Manoela ocupa mais de dois terrenos em condomínio; saiba quanto custou

Larissa Manoela juntou fortuna para comprar sua mansão no Rio de Janeiro, que ocupa mais de dois terrenos

Larissa Manoela (22) ainda é bem jovem, mas já tem uma carreira de peso na televisão. Sucesso desde pequena, a atriz também juntou sua própria fortuna com os anos de trabalho. Ela investiu em uma mansão que ocupa mais de dois terrenos em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro, deixando-a mais perto dos estúdios da Globo, emissora com a qual assinou um contrato, além de ficar próxima da praia, onde é flagrada constantemente.

A propriedade de Larissa Manoela , que foi avaliada em nove milhões de reais, foi adquirida pela atriz em 2022, segundo a coluna Leo Dias. Situada em um condomínio de apartamentos e casas de alto padrão chamado Novo Leblon, a mansão está localizada no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Com parque aquático de diferentes piscinas, sauna, sala de ginástica, campo de futebol, quadra de tênis, quadra de vôlei, playground, churrasqueira, salão de festas, restaurante, pista de skate e muitas outras atrações, os moradores do condomínio de luxo, assim como Larissa Manoela e outros famosos que vivem em mansões do local, estão garantidos quando se trata de lazer e bem-estar.

Leia também: Viih Tube e Eliezer compram mansão milionária ‘no meio do mato': “Nossa cara!”

Larissa Manoela já tinha outros imóveis antes da nova aquisição, e um dos mais emblemáticos foi a mansão que a atriz comprou para ficar perto da Disney, em Orlando. Aos 21 anos, Larissa Manoela adquiriu sua segunda propriedade na terra do Mickey Mouse. Com nove quartos temáticos e paredes com fotos gigantes de seu rosto, a atriz precisou de uma decoradora para deixar o local com a sua cara.

"O processo envolveu toda a família da Larissa. Silvana (mãe) e Gilberto (pai) participaram ativamente da concepção. Eles queriam que o design de todo o imóvel eternizasse momentos que viveram juntos", contou a designer de interiores e corretora Juliana Fernandes, responsável por decorar a casa em 60 dias, em entrevista à Marie Claire.