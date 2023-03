Viih Tube e Eliezer compram mansão milionária ‘no meio do mato': “Nossa cara!”

Viih Tube e Eliezer compram mansão de luxo em São Paulo e compartilham detalhes do novo imóvel; confira

Sempre compartilhando nas redes sociais os momentos mais importantes de sua vida, dessa vez Viih Tube (22) não poderia fazer diferente. A ex-BBB surpreendeu os seguidores ao revelar que está de mudança.

À espera da chegada da primeira filha, o casal anunciou para os fãs que os dois compraram uma mansão em um lugar um pouco inusitado: ‘no meio do mato’, já que a residência está localizada em um bairro afastado de São Paulo.

Em entrevista para o Gshow, Eliezer (32) contou que a prioridade na busca pelo imovel era que o lugar fosse completamente arborizado, rodeado de área verde para a filha ter contato direto com a natureza.

"Queremos criar a Lua na natureza, na terra, na rua e queríamos uma casa literalmente no meio do mato, floresta, para ela ter esse contato, que é uma coisa que a Viih teve na infância e eu não. Fui criado em apartamento e senti falta. Fica a uma hora de São Paulo, em Granja Viana. A casa é a nossa cara, porque nenhum dos dois gosta de luxo, preferimos o verde”, ressaltou.

De mudança, o papai de primeira viagem revelou que a família ainda está em processo de mudança devido a alguns acabamentos que precisam ser feitos na casa. "É rústica, tem bastante madeira. Vamos fazer uma reforma para deixar ainda mais a nossa cara", contou.

"Compramos! Tudo certo, já foi! Que casa dos sonhos. Estou muito ansiosa para mostrar a casa para vocês. A gente não vai se mudar agora, ainda não vendi essa. Sem pressa de correr com um bebê pequeno. Vai ter uma pequena reforma que quero compartilhar com vocês", contou Viih.

"Vocês não têm noção da casa. É mato, mato, mato, a vibe que quero para Lua. Mesmo que essa casa venda, vou para a casa da minha mãe porque só quero ir para a casa nova quando tiver 100%. A gente vai sair de São Paulo, mas é perto. É um passo maravilhoso do nosso relacionamento", finalizou.

VEJA O STORY DE VIIH TUBE:

Foto: Reprodução/Instagram

Viih Tube posta vídeo mostrando o corpo real na reta final da gravidez

Viih Tube que já está na reta final da gravidez, dividiu com os fãs um vídeo fazendo 'tour pelo corpo'. Nos registros, a influenciadora surge de lingerie ao exibir as mudanças no corpo de forma detalhada.

"Decidi fazer um tour pelo meu corpo grávida para acolher outras gravidinhas nesse momento também. Bora lá: primeira coisa que eu reparei foi minha auréola que cresceu escureceu muito. Como eu não posso mostrar ela aqui para você, estou mostrando minha cicatriz, que também ganhou muita pigmentação, seguindo a auréola, o queque é completamente normal e hormonal", começou falando.

"Celulite no bumbum ganhei bastante na coxa; também não fiz dieta come tudo que eu quis, engordei mais do que deveria. Inclusive, meu umbigo saiu todinho para fora... Eu ganhei também essa manchinha e minha barriga também ficou meio peluda; a pigmentação dos pelinhos fazem parte de uma reação hormonal que é completamente normal nessa fase tem gente que tem até aflição no umbigo para fora. Estrias ganhei dos dois ladinhos", disse ela, mostrando as estrias vermelhas mais recentes.