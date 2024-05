Na praia, Gretchen exibe seu físico atual em fotos sem filtro: 'Resultado'

Após cirurgias, treino, reposição hormonal e tratamentos, Gretchen exibe seu físico atual em fotos ao lado do marido; veja

A cantora Gretchen revelou como está o seu físico e do marido, o saxofonista Esdras de Souza, após passarem por cirurgias plásticas, procedimentos estéticos, treinos e até reposição hormonal. Nesta terça-feira, 14, a famosa compartilhou fotos na praia sem filtro e mostrou como estão.

Morando em Portugal com o amado, a Rainha do Rebolado apareceu com um biquíni bem fininho na praia e ostentou suas curvas em vários ângulos. Gretchen fez questão de exibir sua barriga bem reta e o bumbum empinado.

Na legenda da publicação, a mãe de Thammy Miranda então falou sobre a importância de ter foco e determinação para conquistar o corpo que deseja, mas que também conta com profissionais para manter suas curvas torneadas. Ela falou sobre ter personal trainer, uma especialista em bumbum e outros médicos para cirurgias e indicação de hormônios.

Ainda recentemente, Gretchen chocou ao exibir a situação de seus cabelos. Em um vídeo, a artista mostrou que os fios estavam bem ralinhos e por isso resolveu fazer a colocação de um aplique para aumentar o volume.

É bom lembrar que ela o esposo passaram por cirurgias como lipoaspiração para ficarem mais sequinhos. A famosa não esconde os procedimentos cirúrgicos e estéticos que realiza em seu corpo. Ela também mostra seus treinos da academia que ajudam na manutenção das curvas durinhas.

Veja o físico atual de Gretchen:

Andressa Ferreira choca com transplante de sobrancelha

A modelo Andresa Ferreira chamou a atenção ao surgir com a aparência diferente na rede social. Recentemente, a esposa de Thammy Miranda revelou que fez um transplante de sobrancelhas e surpreendeu ao exibir o antes e depois.

Segundo a nora de Gretchen, ela resolveu fazer o procedimento por não ter pelos na região e não ter conseguido resolver a questão com outros procedimentos disponíveis no mercado de estética. A famosa então foi até chamada de Cleo Pires ao exibir suas novas molduras dos olhos.

"Acho que rejuvenesci uns 10 anos", falou muito contente com o resultado e ao ser comparada com a atriz, filha de Gloria Pires. "Ainda não é o resultado final, ela vai ficar sequinha, cheinha, vou poder fazer o design que eu quiser", contou sobre estar se recuperando ainda. Veja como ficou aqui.