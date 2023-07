Na praia, Gretchen e o marido revelam resultados de procedimentos: 'Saúde'

Após plásticas e procedimentos, Gretchen e Esdras de Souza exibem resultados e impressionam

A cantora Gretchen e o marido, o saxofonista Esdras de Souza, esbanjaram suas curvas atuais após passarem por algumas mudanças. Nesta quarta-feira, 19, a famosa, que está morando em Portugal com o esposo, compartilhou fotos na praia e chamou a atenção.

No registro, a Rainha do Rebolado apareceu agarradinha com o eleito e falou sobre terem resultados. Além de terem feito cirurgias plásticas como lipoaspiração há alguns meses, os pombinhos constantemente experimentam procedimentos estéticos diversos para o corpo, rosto e cabelos.

Mas, Gretchen não fica só nisso, a artista faz questão de treinar pesado na academia para ficar com bumbum ainda mais durinho. "Bom dia. Quando nos dedicamos a nós mesmos os resultados sempre aparecem. Eu e meu marido cuidamos muito da nossa saúde. E o resultado tá aí", exibiu ela.

Nos comentários, os internautas logo admiraram o casal. "Gretchen você é a única mulher que causa inveja na mulherada, continue assim plena e linda", elogiaram. "Meu deus, que inspiração", escreveram os fãs.

Nos últimos meses, Gretchen deu o que falar ao aparecer dançando de biquíni fio-dental com Esdras de Souza. Antes disso, ela compartilhou cliques usando apenas a roupa de banho e causou ao ostentar suas curvas mega torneadas.

Veja as fotos de Gretchen e o marido na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

De calcinha e sem sutiã, Gretchen exibe corpo real e rebate: 'Bumbum de verdade'

A cantora Gretchen deu o que falar recentemente ao exibir seu corpo em fotos de biquíni fio-dental. Após receber críticas sobre sua aparência, a famosa voltou a mandar um recado para quem adora falar de seu corpo.

No registro, a Rainha do Rebolado apareceu quase nua, usando apenas uma blusinha regata e uma calcinha com o nome do marido, deixando suas curvas à mostra. Gretchen então aproveitou a oportunidade para mandar uma direta para os haters e ostentar sua boa forma.

"Se eu tivesse sugando minha barriga, não estaria falando, estaria sem ar, então a barriga é verdadeira, o peto realmente bate no queixo porque eu coloquei uma prótese, o bumbum tem tratamento", declarou ela ao exibir seu corpaço. "É vídeo tá, então não tem photoshop, é bumbum de verdade!", disparou.