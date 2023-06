Gretchen causa ao dançar de biquíni minúsculo com o marido: 'Amando'

De biquíni fio-dental fininho, Gretchen causa ao surgir dançando muito com o esposo

Após dar o que falar com fotos usando um biquíni fio-dental, a cantora Gretchen causou ao surgir dançando com o marido, o saxofonista Esdras de Souza, vestindo apenas a roupa de banho finíssima. Na rede social, ela exibiu o registro animado nesta sexta-feira, 16, e chamou a atenção.

Curtindo muito com o esposo, a artista surgiu rebolando enquanto o músico apareceu fazendo uma coreografia única. "A gente está simplesmente AMANDO esse novo hit do Latino! Sente só a vibe de sexy tango", exibiu ela.

Nos comentários, os internautas admiraram o casal cheio de gingado. "Não sei porque o povo fala tanto mal da Gretchen ela tá feliz não vejo envolvida em tretas não se mete nas vidas dos outros tá vivendo somente a vida dela. Parabéns, Gretchen, seja feliz", desejaram. "Eu não entendo porque tantas críticas! Ela tá vivendo a vida dela com marido feliz lá em Portugal", falaram outros.

Após publicar os cliques só de biquíni, exibindo suas curvas torneadas, Gretchen sofreu ataques dos haters. Em resposta, ela compartilhou um vídeo se pronunciando e também provocou com mais fotos de seu bumbum.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen revela procedimento para cobrir 'careca' da cabeça: 'Nunca tinha visto'

A cantora Gretchen surpreendeu ao revelar mais um procedimento de beleza. Nesta sexta-feira, 09, a famosa compartilhou o antes e depois de seu couro cabeludo e surpreendeu com o resultado impressionante de "preenchimento" na região.

Nos registros, a Rainha do Rebolado exibiu a falha na parte da frente e chamou a atenção ao mostrar o depois com mais volume. Além ela, o esposo, o saxofonista Esdras de Souza também fez o "truque" para ficar com as madeixas mais completas.

"Bom dia. Já fiz inúmeros procedimentos estéticos e sempre continuarei fazendo. Mas ESTE É UMA DERMOPIGMENTAÇÃO CAPILAR PARA DENSIDADE EU NUNCA TINHA VISTO IGUAL. Aí estão os resultados pra vocês confirmarem o que estou dizendo", explicou o que foi feito em seu couro cabeludo.