De biquíni fio-dental fininho, Gretchen exibe corpão de frente e de costas: 'Um ícone'

Com biquíni minúsculo, Gretchen exibe corpaço fora do comum e choca com curvas durinhas

A cantora Gretchen parou tudo nesta sexta-feira, 16, ao compartilhar uma série de fotos de biquíni. De frete e de costas, a Rainha do Rebolado mostrou como está com as curvas bem durinhas e empinadas após algumas medidas.

Usando um modelo de roupa de banho fio-dental e bem fininho, a artista colocou seu bumbum turbinado para jogo e sua barriga chapada. Gretchen falou sobe manter tudo torneado com tratamentos estéticos e treinos na academia.

"Bom dia. Sextou aqui com esse visual logo cedo. Esse biquíni de fita lindo e confortável e a cor nem precisa dizer né. Amo. Corpo trabalhado na musculação que o meu personal. E o bumbum já sabe né", falou ela sobre fazer um tratamento para os glúteos ficarem redondinhos.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Que linda, meu sonho chegar nessa idade belíssima", disseram os internautas.

Ainda nos últimos dias, Gretchen mostrou seu umbigo em uma entrevista para dar fim aos boatos de que não teria umbigo após inúmeras plásticas.

Veja as fotos de Gretchen de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen revela procedimento para cobrir 'careca' da cabeça: 'Nunca tinha visto'

A cantora Gretchen surpreendeu ao revelar mais um procedimento de beleza. Nesta sexta-feira, 09, a famosa compartilhou o antes e depois de seu couro cabeludo e surpreendeu com o resultado impressionante de "preenchimento" na região.

Nos registros, a Rainha do Rebolado exibiu a falha na parte da frente e chamou a atenção ao mostrar o depois com mais volume. Além ela, o esposo, o saxofonista Esdras de Souza também fez o "truque" para ficar com as madeixas mais completas.

"Bom dia. Já fiz inúmeros procedimentos estéticos e sempre continuarei fazendo. Mas ESTE É UMA DERMOPIGMENTAÇÃO CAPILAR PARA DENSIDADE EU NUNCA TINHA VISTO IGUAL. Aí estão os resultados pra vocês confirmarem o que estou dizendo", explicou o que foi feito em seu couro cabeludo.

Após exibir os resultados chocantes, Gretchen recebeu vários comentários dos seguidores. "Ficou ótimo", aprovaram. "Cada vez mais linda", elogiaram outros Rainha do Rebolado.