Não tem umbigo? Gretchen mostra a barriga e dá explicações: "Estourou"

Gretchen mostra a barriga e dá explicações sobre formato inusitado de seu umbigo; veja

A cantora Gretchen fez questão de mostrar nesta segunda-feira, 12, que ainda tem umbigo. Isso mesmo: após muitas especulações envolvendo seu corpo, a estrela exibiu sem cortes e sem edições como é sua barriga.

Tudo aconteceu no programa Fofocalizando, quando ela era entrevistada. Em conversa com Leo Dias, ela foi elogiada pela boa forma que ainda ostenta. "Gretchen, que barriga é essa? Tá dura! Você quase não tem gordura", disse ele.

A cantora então pediu que fosse dado um close. "É muito abdominal todo dia. É músculo mesmo!", afirmou ela que mostrou que está em paz com o corpo. "Aproveita e foca [a câmera]! Vão dizer que eu não tenho umbigo!", disparou ela

Diante da barriga de Gretchen, o jornalista foi sincero: "É diferente, mas tem!". Foi então que ela explicou o que aconteceu."Quando eu fiz a cirurgia de abdominoplastia há muito tempo, depois da segunda gravidez, eu fui fazer um trio elétrico com 15 dias [de operada]. E os pontos estavam no umbigo. Quando eu cantei, eu forcei e estourou. Quando estoura os pontos do umbigo, ele não fica mais fundinho, ele cola direto na pele. Pra fazer de novo, tem que cortar e puxar por dentro. É muito trabalho!", detalhou.

Veja:

#Exclusivo! Gretchen ainda revelou com exclusividade para Leo Dias essa história de pelos... o que será?



Ah! E ainda hablou tudo sobre sexo e se sente falta ou não do Brasil.#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/l5ygz59MM7 — Fofocalizando (@pfofocalizando) June 12, 2023

Rebateu críticas

A cantora Gretchen esbanjou sinceridade ao rebater os boatos de que seu marido, Esdras de Souza, seria gay. Em entrevista com o jornalista Leo Dias, ela comentou que o marido não é homossexual, mas que não teria problema se ele assumisse outra sexualidade em algum momento de sua vida. Inclusive, ela contou que teria um relacionamento com uma pessoal bissexual.

“Agora estão questionando a masculinidade do Esdras. Se ele não é gay, um dia ele vai ser. Gente, eu vou achar ótimo. Não vai mudar em nada. Em que vai mudar? Hoje em dia não tem bi? Então pronto”, disse ela. Ao ser questionada se viveria um relacionamento com uma pessoa bissexual, ela confirmou.