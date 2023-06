Marido de Gretchen é gay? Cantora rebate rumores sobre seu amado: 'Me trata bem'

Gretchen reage ao responder rumores sobre a sexualidade do seu marido, Esdras de Souza

A cantora Gretchen esbanjou sinceridade ao rebater os boatos de que seu marido, Esdras de Souza, seria gay. Em entrevista com o jornalista Leo Dias, ela comentou que o marido não é homossexual, mas que não teria problema se ele assumisse outra sexualidade em algum momento de sua vida. Inclusive, ela contou que teria um relacionamento com uma pessoal bissexual.

“Agora estão questionando a masculinidade do Esdras. Se ele não é gay, um dia ele vai ser. Gente, eu vou achar ótimo. Não vai mudar em nada. Em que vai mudar? Hoje em dia não tem bi? Então pronto”, disse ela. Ao ser questionada se viveria um relacionamento com uma pessoa bissexual, ela confirmou.

“Lógico, por que não? Me diz uma coisa. Em que iria mudar? Por que as pessoas acham que ele é gay? Porque ele é gentil, porque ele fala baixo, porque ele é carinhoso, porque ele valoriza a mulher, porque ele me trata bem. Aí ele é gay por causa disso”, defendeu ela, e ainda alfinetou os boatos: “Eu sempre disse que, se ele quisesse, eu ia achar ótimo, porque a parte que ele me dá, ele faz muito bem. Não preciso me preocupar”.

Gretchen rebate críticas ao colocar o bumbum para jogo

Há poucos dias, a cantora Gretchen (63) surgiu apenas de biquíni fio-dental nas redes sociais e empinou o bumbum GG. Na legenda, ela rebateu as críticas por mostrar o seu corpo nas redes sociais.

"É o dinheiro que ajuda? Sim. É a dedicação fazendo aparelhos e treinos? Sim. São as invejosas e recalcadas que falam?? Sim. E eu estou preocupada com isso??? Não. Sabe por quê? Porque eu cuido da minha vida. O tempo que me sobra eu cuido mais ainda da minha vida. 63 anos simmm. E cada dia será melhor, porque os especialistas estão aí pra criar coisas novas. E eu usarei todas. Bumum de milhões, porque eu quero, porque eu posso e todo mundo pode. E usar seu tempo livre para cuidar da sua vida e não da minha. E dessa vez os comentários estão abertos pra eu bloquear todo mundo que precisar ser bloqueado. Ahhh foto sem filtro e sem Photoshop viu", afirmou.