De biquíni, Gretchen exibe o bumbum GG em foto sem retoques

Aos 63 anos, Gretchen aparece só de biquíni fio-dental em foto na beira da piscina e dispara: 'Bumbum de milhões. Sem filtro e sem Photoshop, viu'

A cantora Gretchen (63) elevou a temperatura das redes sociais nesta quarta-feira, 21, ao colocar o seu bumbum para jogo. Desta vez, a beldade apareceu usando apenas um biquíni fio-dental azul enquanto renovava o bronzeado na beira de uma piscina .

Na foto, ela ostentou a sua boa forma e as curvas impecáveis em fotos sem retoques ou edições para evidenciar a sua beleza natural. Na legenda do registro, a artista defendeu a sua boa forma aos 63 anos e ainda alfinetou os comentários negativos que recebe ao mostrar o seu corpo.

"É o dinheiro que ajuda? Sim. É a dedicação fazendo aparelhos e treinos? Sim. São as invejosas e recalcadas que falam?? Sim. E eu estou preocupada com isso??? Não. Sabe por quê? Porque eu cuido da minha vida. O tempo que me sobra eu cuido mais ainda da minha vida. 63 anos simmm. E cada dia será melhor, porque os especialistas estão aí pra criar coisas novas. E eu usarei todas. Bumum de milhões, porque eu quero, porque eu posso e todo mundo pode. E usar seu tempo livre para cuidar da sua vida e não da minha. E dessa vez os comentários estão abertos pra eu bloquear todo mundo que precisar ser bloqueado. Ahhh foto sem filtro e sem Photoshop viu", afirmou.

Gretchen rebate críticas ao visual do marido

Há poucos dias, a cantora Gretchen rebateu os comentários negativos sobre o novo visual do seu marido, Esdras de Souza, que apareceu com o cabelo raspado. "Ele não cortou o cabelo coisa nenhuma, desinformada, ele não usa mais prótese há mais de dois anos, ele fez um transplante capilar e quando ele fez, o médico disse que não ia fazer tudo de uma vez, depois ele faria o retoque, como agora, tem um ano e meio fez um novo transplante capilar, ele raspou a cabeça", disse ela.

Em seguida, a cantora explicou com detalhes o transplante capilar exibindo os folículos da cabeça de Esdras. "Vou mostrar bem de pertinho pras fofoqueiras de plantão, vamos agora pra aula de transplante capilar", disse.