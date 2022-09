De biquíni fio-dental, Gretchen exibe o resultado da lipo HD

Gretchen aparece com a barriga de fora ao tomar banho de rio só de biquíni fininho

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 19h49

A cantora Gretchen agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, ao aparecer só de biquíni fininho durante um mergulho em um rio no Pará. O marido dela, Esdras de Souza, registrou o corpão da esposa durante o momento ao ar livre e destacou que ela fez a lipo HD há apenas 30 dias.

Nas imagens, Gretchen deixou a barriga de fora ao usar apenas um biquíni estampado. “Em Santarém no Pará, a morena mergulha nas águas do encantado rio Tapajós. Que plena, que perfeita... Receba as benções dessas águas sagradas. Resultado da Lipo Lad HD, 30 dias pós-procedimento”, escreveu ele na legenda.

Nos comentários, Gretchen respondeu ao post do marido. “Esse rio já tem histórias comigo. Desde quando vinha para cá há 20 anos atrás. Agora, nossa história é coroada dentro dele com chave de ouro. E totalmente lacrada. Com o segredo do cadeado jogado lá no fundo dele. Pra todos saberem que é pra sempre”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ESDRAS DE SOUZA (@esdrasdesouza)

Gretchen e o marido fazem mais uma lipo

A cantora Gretchen e o marido, o saxofonista Esdras de Souza, passaram por novas cirurgias plásticas. No último dia 11, a artista compartilhou vídeos no quarto do hospital para falar que o marido foi o primeiro a passar pelo procedimento de retoque.

Após os procedimentos, a famosa e o esposo gravaram um vídeo dançando usando cinta e receberam críticas. Sem papas na língua, a Rainha do Rebolado rebateu os comentários."Quem não quiser ver a gente inchado, de cinta, usando todo duro, é só não ver o vídeo, como a gente tá operado e não tem o que fazer, tem que ficar no quatro de repouso, ai a gente bloqueia todo mundo que fala me**da", falou.

