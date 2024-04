Gretchen choca ao mostrar seu cabelo natural: 'Tão ralinho'

Ao mostrar colocação de novos fios, Gretchen choca ao exibir como estão seus cabelos naturais; cantora chamou a atenção com quantidade

A cantora Gretchen compartilhou em sua rede social mais um procedimento que fez para ficar ainda mais bela. Nesta quinta-feira, 11, a famosa protagonizou um vídeo no salão de beleza e chamou a atenção ao exibir seu couro cabeludo e madeixas sem nenhum aplique.

Antes de colocar o volume nos cabelos, a Rainha do Rebolado gravou o antes e impressionou ao mostrar que está com uma pouca quantidade de fios. Os internautas logo notaram a falta dos fios na região da frente e questionaram a artista.

Na legenda, Gretchen contou que foi ao local fazer harmonização capilar e surgiu com as madeixas bem cheias depois do procedimento. "Ela possui o topo e o frontal muito sensível com poucos fios, por isso há a necessidade do cuidado, da precisão e da técnica para realizar esse trabalho impecável!", explicou a especialista que fez a mudança nela.

Nos comentários, os seguidores observaram. "Por que o cabelo da Gretchen tá tão ralinho?", questionaram. "O que aconteceu com o cabelo dela?", perguntaram.

Vale lembrar que, nos últimos meses a cantora passou por uma cirurgia para retirada do útero. Recentemente, ela resolveu renovar o formato de seu rosto e aplicou alguns fios para ficar com a face mais firme.

Gretchen tira os pelos e exibe o resultado

A cantora Gretchen ressolveu ficar sem seus pelos loiros no peitoral e braços. Após dividir opiniões e causar com eles, a famosa radicalizou ao tirá-los com um procedimento estético.

Usando um macacão de ginástica estampado, a Rainha do Rebolado não apenas esbanjou suas curvas esculturais, mas também deixou à mostra seus braços e peitoral. A artista então exibiu sua pele lisinha.

"Estou amandoooooo essa nova decisão de ficar sem pelos", contou ela sobre ter feito depilação a laser e iniciar o tratamento fazendo várias sessões e manutenções para ficar sem nada. Nos comentários, os fã elogiaram. "Sempre linda", disseram.