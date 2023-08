Gretchen causa com novo visual loiríssimo com franja

Cantora Gretchen causa ao apostar em mega hair de fios loiríssimos e franja; veja como ficou

A cantora Gretchen mudou mais uma vez de visual. Neste sábado, 26, a Rainha do Rebolado compartilhou um vídeo de seu antes e depois após colocar mega hair e deu o que falar com o resultado.

Antes de colocar os fios, a artista estava com as madeixas menos volumosas e escuras. Após a colocação, a famosa surpreendeu ao aparecer com o cabelo bem cheio e com o visual loiríssimo. Gretchen elegeu uma cor bem clara e nada discreta.

"Hoje foi dia de atender ela, que brilha por onde passa! E hoje, do preto ao loiro usando APENAS o Mega Hair nanoinvisível. Quem também ficou encantada com resultado? Amanhã sai o resultado na íntegra", disse a profissional que atendeu a mãe de Thammy Miranda.

É bom lembrar que ela o esposo após passarem por cirurgias como lipoaspiração para ficarem mais sequinhos, agora estão morando em Portugal. A famosa não esconde as intervenções cirúrgicas e estéticas que realiza em seu corpo. Recentemente, ela mostrou como está seu corpo atual.

++ Gretchen mostra fotos na praia sem filtro: 'Pode dar zoom'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KAROLINE SIQUEIRA ® (@karoline.siqueira_megahair)

De calcinha e sem sutiã, Gretchen exibe corpo real e rebate

A cantora Gretchen deu o que falar recentemente ao exibir seu corpo em fotos de biquíni fio-dental. Após receber críticas sobre sua aparência, a famosa voltou a mandar um recado para quem adora falar de seu corpo.

No registro, a Rainha do Rebolado apareceu quase nua, usando apenas uma blusinha regata e uma calcinha com o nome do marido, deixando suas curvas à mostra. Gretchen então aproveitou a oportunidade para mandar uma direta para os haters e ostentar sua boa forma.

"Se eu tivesse sugando minha barriga, não estaria falando, estaria sem ar, então a barriga é verdadeira, o peto realmente bate no queixo porque eu coloquei uma prótese, o bumbum tem tratamento", declarou ela ao exibir seu corpaço. "É vídeo tá, então não tem photoshop, é bumbum de verdade!", disparou.