Gretchen mostra fotos na praia sem filtro: 'Pode dar zoom'

Sem colocar filtros em fotos na praia, Gretchen mostra corpo real após procedimentos

A cantora Gretchen chocou com novas fotos em sua rede social. Nesta sexta-feira, 28, ela iniciou o dia publicando cliques curtindo uma praia e chamou a atenção ao exibir suas curvas atuais após passar por alguns procedimentos.

Nos registros, a Rainha do Rebolado apareceu vestindo apenas um biquíni, de modelo fininho e estampado. Usando o look de banho animal print, a artista ostentou seu corpaço torneado e falou sobre não ter feito retoques nas fotos.

"Bom dia mores. Sextou aqui em Portugal. Com um sol lindo e uma energia maravilhosa. E pode dar zoom porque NÃO TEM FILTRO", disparou Gretchen ao exibir suas curvas reais.

Nos últimos meses, Gretchen deu o que falar ao aparecer dançando de biquíni fio-dental com Esdras de Souza. Antes disso, ela compartilhou cliques usando apenas a roupa de banho e causou ao ostentar suas curvas mega torneadas.

É bom lembrar que ela o esposo passaram por cirurgias como lipoaspiração para ficarem mais sequinhos. A famosa não esconde os procedimentos cirúrgicos e estéticos que realiza em seu corpo. Ela também mostra seus treinos da academia que ajudam na manutenção das curvas durinhas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

De calcinha e sem sutiã, Gretchen exibe corpo real e rebate

A cantora Gretchen deu o que falar recentemente ao exibir seu corpo em fotos de biquíni fio-dental. Após receber críticas sobre sua aparência, a famosa voltou a mandar um recado para quem adora falar de seu corpo.

No registro, a Rainha do Rebolado apareceu quase nua, usando apenas uma blusinha regata e uma calcinha com o nome do marido, deixando suas curvas à mostra. Gretchen então aproveitou a oportunidade para mandar uma direta para os haters e ostentar sua boa forma.

"Se eu tivesse sugando minha barriga, não estaria falando, estaria sem ar, então a barriga é verdadeira, o peto realmente bate no queixo porque eu coloquei uma prótese, o bumbum tem tratamento", declarou ela ao exibir seu corpaço. "É vídeo tá, então não tem photoshop, é bumbum de verdade!", disparou.