Gretchen toma sol de costas e chama a atenção: 'Se garante'

De costas, Gretchen toma sol e registros do momento chocam os internautas com boa forma

A cantora Gretchen começou a semana chamando a atenção em sua rede social. Nesta segunda-feira, 31, a famosa compartilhou cliques tomando sol em uma praia fora do Brasil, já que atualmente mora em Portugal com o marido, e impressionou ao exibir suas curvas torneadas.

Usando um biquíni rosa, de modelo pequeno, a Rainha do Rebolado apareceu renovando o bronzeado de costas. Ostentando seu corpaço escultural e exibindo sua tatuagem "secreta", a artista deu um show de beleza.

"Cuidar de nós mesmas é muito importante. Aqui em Portugal eu encontrei ela @edrianelidoinoacademy que cuida do meu bum bum, das minhas pernas e do meu corpo. Se mimar é prazeroso. E eu não abro mão de me amar. Cuide de você", falou a famosa sobre sempre estar atenta com sua aparência.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a boa forma da cantora. "Uma foto dessa é para quem realmente pode e se garante. Quem não pode crítica, dá-la mau e chora diante o espelho. Amei", aprovaram. "Arrasou mesmo", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Gretchen publicou mais cliques na praia. De biquíni, ela mostrou como está o seu corpo após procedimentos cirúrgicos, estéticos e treinos. Os cliques, segundo ela, não têm nenhum filtro, mostrando como realmente está.

É bom lembrar que ela o esposo passaram por cirurgias como lipoaspiração para ficarem mais sequinhos. A famosa não esconde as intervenções cirúrgicas e estéticas que realiza em seu corpo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

De calcinha e sem sutiã, Gretchen exibe corpo real e rebate

A cantora Gretchen deu o que falar recentemente ao exibir seu corpo em fotos de biquíni fio-dental. Após receber críticas sobre sua aparência, a famosa voltou a mandar um recado para quem adora falar de seu corpo.

No registro, a Rainha do Rebolado apareceu quase nua, usando apenas uma blusinha regata e uma calcinha com o nome do marido, deixando suas curvas à mostra. Gretchen então aproveitou a oportunidade para mandar uma direta para os haters e ostentar sua boa forma.

"Se eu tivesse sugando minha barriga, não estaria falando, estaria sem ar, então a barriga é verdadeira, o peto realmente bate no queixo porque eu coloquei uma prótese, o bumbum tem tratamento", declarou ela ao exibir seu corpaço. "É vídeo tá, então não tem photoshop, é bumbum de verdade!", disparou.