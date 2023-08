Thammy Miranda detalha sessão de exorcismo a convite da mãe, Gretchen: 'Não soube lidar'

A situação ocorreu na adolescência após cantora descobrir que vereador beijou outra mulher

Thammy Miranda contou que Gretchen o fez passar por exorcismo após descobrir sua sexualidade. Em entrevista ao "PodC", apresentado por Celso Portiolli, o vereador relatou a dificuldade da mãe em o aceitar como pessoa LGBTQIA+.

"Eu tinha 16 ou 17 anos, e aí foi quando ela descobriu que eu estava namorando com uma menina, e para ela foi um baque, que hoje eu que tenho um filho, entendo as preocupações. Ela não soube lidar com isso e, na época, ela estava naquela fase evangélica ferrenha mesmo, uma fase que a pessoa fica fanática. E ela falou que a gente precisava ir para a igreja: 'Você vai passar por aquele exorcismo porque você está com o espírito da homossexualidade'. E eu fui", relembrou.

Thammy Miranda viveu relação conturbada com a mãe, Gretchen, no passado (Foto: Reprodução Instagram)

Detalhes sobre a sessão de exorcismo

Segundo Thammy Miranda, ele aceitou o convite para verificar se o "espírito" saia. "Ele coloca a mão na cabeça, começa a chacoalhar para um lado e outro e falar 'espírito da homossexualidade, sai', e batendo o pé, cuspindo na minha cara. Perguntou o nome do espírito e eu olhei para a cara dele e falei 'Thammy'", falou o político, pai do pequeno Bento, de 3 anos.

Casado com a modelo Andressa Ferreira, Thammy classificou o momento vivido na adolescência como o mais engraçado de sua vida. "Ele viu que o espírito não estava saindo e chacoalhou de novo. Parece piada, mas eu vivi isso. Ele chacoalhou e não saiu nada. Eu combinei com minha mãe que iria e que se não saísse nada (o espírito) você vai parar de encher o meu saco com isso porque é a minha realidade, é quem eu sou. E foi isso. Depois na igreja falaram para eu voltar mais sete terças-feiras, e nunca mais fomos", afirmou.