Andressa Ferreira e Thammy Miranda comemoram aniversário do filho com festa luxuosa nos EUA

Bento, filho de Andressa Ferreira e Thammy Miranda, ganhou um festão para comemorar seu aniversário de 3 anos

Andressa Ferreira (34) e Thammy Miranda (40) comemoram aniversário de três do filho, Bento, com uma festa luxuosa em Orlando, nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, a modelo e influenciadora digital compartilhou algumas fotos do evento, que teve como tema o 'Mickey'. A festa, inclusive, contou com a presença do personagem para alegrar o aniversariante e seus convidados.

"Comemorando os 3 anos do nosso filho aqui na Disney com direito a presença do Mickey", contou Andressa ao compartilhar os cliques da comemoração.

Os fãs da influenciadora digital deixaram mensagens de felicitações para o menino. "Feliz aniversário, Bento", disse uma seguidora. "Parabéns, Bento. Que Deus te abençoe sempre sua vida e sua família linda", desejou outra. "Parabéns, Bento!!!! Menino lindo e querido!!!! Deus te abençoe!", falou mais uma.

Bento, vale lembrar, completou 3 anos no dia 8 de janeiro, e na ocasião, o menino recebeu uma linda homenagem dos papais. "Vida longa meu MELHOR AMIGO! Sempre sonhei em ter você comigo nessa vida! Te amo além do infinito… Deus abençoe sua vida sempre. Te amo", declarou Thammy ao postar uma foto com o herdeiro.

Andressa também celebrou a vida do pequeno em suas redes sociais. "Dia do aniversário da minha vida! Do meu neném! Estamos comemorando nesse lugar mágico! DISNEY! Parte de mim que vive fora do meu corpo! Te amo mais que o infinito filho!", falou ela.

Confira as fotos da festa de aniversário do filho de Andressa Ferreira e Thammy Miranda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Miranda (@andressaferreiramiranda)

