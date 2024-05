Filha de Deborah Secco impressiona em novas fotos com a mãe: 'Gêmeas'

Toda produzida e combinando look com a mãe, filha de Deborah Secco impressiona em nova aparição; semelhança delas chamou a atenção

A filha de Deborah Secco com Hugo Moura, Maria Flor, de 9 anos, chamou a atenção ao aparecer em novas fotos na rede social da mãe. Nesta quarta-feira, 22, a famosa compartilhou uma série de cliques que fizeram em um ensaio e impressionou com a forte semelhança entre elas.

Maquiadas e combinando looks, as duas esbanjaram beleza e arrancaram elogios dos internautas. Novamente, Deborah Secco provou que Maria Flor é quase uma cópia perfeita sua. Nos registros, as duas apareceram agarradinhas e demonstraram forte conexão.

"Eu e ela… Nós! O melhor de mim", escreveu a artista sobre sua herdeira, fruto do casamento que viveu com Hugo Moura até este ano. Nos comentários, a dupla recebeu elogios. "Gêmeas? Lindas demais", disseram. "Bonecas lindas", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Deborah Secco e Maria Flor estavam fazendo uma viagem interncional. As duas esbanjaram estilo durante a passagem por Paris, na França. Antes de irem para lá, elas foram para Fernando de Noronha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

A separação de Deborah Secco e Hugo Moura

Deborah Secco confirmou o fim do seu casamento com Hugo Moura ao site Gshow. Os dois estavam casados desde 2015, mas decidiram terminar o relacionamento há alguns meses e estariam lidando com a situação de forma discreta por conta de sua filha, Maria Flor.

"Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", confirmou a equipe da artista ao Gshow.

Após o anúncio da separação, Deborah conversou com o colunista Leo Dias no programa Fofocalizando e falou pela primeira vez sobre o término.“Um momento infeliz. Cada vez mais o Hugo tem gostado menos dessa exposição toda, dessa vida pública, mas continuamos trabalhando juntos. Quero sumir de cena e ficar quietinha”, contou ela, que mantém relação próxima com o ex-marido em prol de sua filha.