Após separação, Deborah Secco se exibe na praia em viagem com a filha

De férias, Deborah Secco se exibe na praia e dá show de beleza; cliques impressionantes foram feitos pela filha Maria Flor

A atriz Deborah Secco está curtindo férias com a filha, Maria Flor, de 9 anos. Após algumas semanas do anúncio do fim de seu casamento com Hugo Moura, a artista apareceu deslumbrante se exibindo na praia.

Fotografada pela herdeira, a famosa se exibiu ao fazer poses no local paradisíaco usando um maiô de grife. Cheia de estilo, Deborah Secco esbanjou beleza no lugar e além de se mostrar, ela exibiu onde estão hospedadas em Fernando de Noronha.

"Oi, férias cheguei", disse ela na legenda. Nos comentários, a atriz, que estava gravando Elas Por Elas, foi coberta de elogios. "Você é tão bonita que nem parece de verdade", admiraram os fãs. "Fifi arrasou nas fotos", falaram sobre Maria Flor ter feito bons cliques da mãe.

Antes do casamento da musa chegar ao fim, é bom lembrar que, nos últimos meses, ao surgirem boatos de uma possível crise no relacionamento "negociado" deles, Deborah Secco optou por não expor mais o marido após fazer várias declarações picantes sobre sua intimidade com ele na cama.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

A separação de Deborah Secco e Hugo Moura

No último dia 4, Deborah Secco confirmou o fim do seu casamento com Hugo Moura ao site Gshow. Os dois estavam casados desde 2015, mas decidiram terminar o relacionamento há alguns meses e estariam lidando com a situação de forma discreta por conta de sua filha, Maria Flor.

"Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", confirmou a equipe da artista ao Gshow.

Após o anúncio da separação, Deborah conversou com o colunista Leo Dias no programa Fofocalizando e falou pela primeira vez sobre o término.“Um momento infeliz. Cada vez mais o Hugo tem gostado menos dessa exposição toda, dessa vida pública, mas continuamos trabalhando juntos. Quero sumir de cena e ficar quietinha”, contou ela, que mantém relação próxima com o ex-marido em prol de sua filha.