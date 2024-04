Motivo do fim? Deborah Secco fez revelações sobre sua intimidade com Hugo

Declarações ousadas! Deborah Secco fez revelações polêmicas sobre sua intimidade na cama com Hugo Moura; relembre o que ela disse

Sempre sincera e sem tabus, a atriz Deborah Secco vinha chocando nos últimos tempos ao fazer declarações sobre sua intimidade com Hugo Moura. Ao participar de programas e podcasts, a famosa surpreendeu ao dar detalhes do que fazia na cama com o até então marido.

Além de revelar que seu casamento era "negociado" e que tinha algumas "regras" para não se sentir traída, a artista contou em um bate-papo para Sabrina Sato qual era o tamanho da parte íntima do pai de sua filha e que chegou a fazer sexo 10 vezes por dia.

“O pa* do Hugo tem uma particularidade, que é o mais incrível de tudo. Além de grande e grosso, ele é duro tipo madeira assim. Às vezes não dá para fazer aquela garganta profunda porque ele não tem aderência de tão duro. Porque ele é muito duro, não é maleável. Ele é tipo um copo”, falou ela no Sobre Nós Dois, em agosto do ano passado.

Em 2020, em conversa para o canal de Sabrina Sato, Deborah Secco falou mais de sua intimidade com o ator. “Eu engravidei com dois meses de namoro, então a gente transava dez vezes ao dia, quando transava médio. A gente estava naquele momento em que só transava. Depois, a gente começou a conversar, transar e cozinhar, transar e ver um filme, mas antes era só transar”, falou sobre a frequência.

É bom lembrar que após inúmeras declarações picantes sobre sua intimidade, a atriz falou que não iria expor mais Hugo Moura e tomou a decisão de não colocá-lo mais na rede social. Após os indícios do término, nesta quinta-feira, 04, o fim do casamento foi anunciado.

Deborah Secco causou com declarações sobre casamento com Hugo Moura

Deborah deu o que falar ao revelar detalhes do casamento publicamente. Ela contou que eles têm um relacionamento aberto. "Eu não vou mais ser a corna, a idiota, não quero esse lugar para mim. Eu sou casada com o cara que eu mais amo, meu melhor amigo, pai da minha filha, meu parceiro, o cara que sabe tudo sobre mim, ele convive com meu pior e meu melhor, eu não posso mentir pra esse cara, ele não pode mentir pra mim. Eu tenho que saber tudo dele, ele tem que saber tudo de mim", disse ela.

E completou: "A gente tem que ser honesto e a gente tem que aceitar que vivemos em uma sociedade que é difícil demais, que pessoas interessantes vão surgir a cada momento, que eu vou cruzar com alguém interessante e que eu vou chegar em casa e a gente vai conversar sobre isso ou não também como escolha. Mas a gente vai saber que vivemos isso. Talvez a gente não converse caso a caso, talvez a gente precise refazer combinados ao longo da vida. A minha relação ela é combinada diariamente. Talvez em um momento em que a gente esteja frágil seja melhor fechar a relação, porque a gente pode se perder. Talvez num momento em que a gente esteja forte pode se divertir e o sexo ser um sexo casual que não interfira no que a gente sente um pelo outro. O que não quero é que ele minta pra mim".