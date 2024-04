Deborah Secco tinha 'cláusulas' no casamento para não ser 'corna'

Combinado! Deborah Secco tinha 'regras' na relação com Hugo Moura para não se sentir traída; saiba o que a atriz tinha acordado com o ator

Apesar de viver um casamento "negociado" com Hugo Moura, Deborah Secco tinha algumas regras na relação para não se sentir traída e nem se considerar "corna". Algumas vezes, a atriz falou sobre a situação e explicou melhor quais eram as "cláusulas" da relação.

Há alguns meses, antes de surgirem os boatos da crise do casamento com o ator e do fim ser anunciado, a famosa deu o que falar ao revelar para Leo Dias que tinha alguns combinados com o pai de sua filha Maria Flor, de 9 anos. A artista comentou que fez acordos por ser uma mulher mais velha que ele e acreditar que total interesse por apenas uma pessoa seria algo difícil para homens.

"Eu tenho total entendimento de que eu sou uma mulher de 42 anos, casada com um homem de 31. Eu falo isso pra ele: 'Se você encontrar uma pessoa e quiser viver algo, eu vou super entender'. Eu não sou uma mulher ciumenta, e eu entendo que o que a gente tem é muito maior", afirmou em maio de 2022.

Deborah Secco declarou que não queria saber se ele tivesse outros relacionamentos, exceto se ele se apaixonasse realmente: "Se você for lá, conhecer a mulher, viver essa experiência e quiser me contar, ótimo. Se você não quiser me contar, não precisa. Eu já estive em lugares que eu queria viver uma coisa, e a coisa era efêmera para eu perder meu tempo contando. Às vezes é só um encontro, ai você vai contar, vai desgastar, criar um buraco...".

"Eu só preciso que você me conte se você estiver se apaixonando. Porque aí eu tenho que ter tempo hábil de te trazer de volta. Eu tenho que saber, porque ela sabe de mim e do que a gente tem. Ela tem armas para te conquistar, e eu preciso saber. Se eu estiver te perdendo, me avisa", disse Deborah Secco na ocasião.

Deborah Secco então comentou o que faria se Hugo Moura se apaixonasse por outra: "Aí eu vou largar tudo, te levar para as Maldivas, querer fazer o jantar mais incrível do mundo, vou querer ser uma mulher mais legal. Ao invés de te trazer problemas do cotidiano, vou te receber nua na porta de casa. Eu vou querer lutar também. É nessa condição que eu hoje vivo. Nossa vida é viva".

Indícios de que o casamento estava em crise

Há alguns meses Deborah Secco deu alguns indícios de que seu casamento com Hugo Moura poderia estar em crise. Após boatos de que algo teria acontecido, a famosa chegou a se pronunciar sobre não mostrar mais o ator em sua rede social.

A última postagem feita com ele foi no dia 4 de janeiro, quando ela compartilhou cliques ao lado dele e da filha, Maria Flor, de 9 anos. Após isso, a famosa postou os registros da viagem que o até então amado tinha feito com a herdeira deles para a neve. Veja mais aqui.