Deborah Secco deu indícios de que o casamento estava em crise; veja

Já estava em crise? Casamento de Deborah Secco e Hugo Moura teria acabado há alguns meses e casal deu alguns indícios disso; saiba quais

Há alguns meses Deborah Secco deu alguns indícios de que seu casamento com Hugo Moura poderia estar em crise. Após boatos de que algo teria acontecido, a famosa chegou a se pronunciar sobre não mostrar mais o ator em sua rede social.

A última postagem feita com ele foi no dia 4 de janeiro, quando ela compartilhou cliques ao lado dele e da filha, Maria Flor, de 9 anos. Após isso, a famosa postou os registros da viagem que o até então amado tinha feito com a herdeira deles para a neve.

No último clique que Deborah Secco apareceu com ele, a artista escreveu. "TBT de momentos inesquecíveis, pq eles foram viajar ontem e eu já tô morrendo de saudade! @hugomourag , Fifi, divirtam-se muito e voltem logo! Amo vocês. Ps: fiz esse post a uns meses atrás em outra viagem deles… kkkk", falou ela na ocasião.

Na publicação da viagem de Hugo Moura com Maria Flor, a atriz disse: "Enquanto isso, em Beaver Creek… Uma explosão de amor!".

Além de ter anunciado a decisão de não expô-lo mais na rede social, a musa não passou o Carnaval com ele. Enquanto ela celebrou a festa no Rio de Janeiro o até então esposo foi para Salvador, na Bahia.

“É um respeito à escolha dele”, disse ela à Quem, recentemente, ao ser questionada sobre o motivo para não postar mais fotos com o marido. Desde então surgiram boatos do fim, mas o término foi confirmado pela equipe nesta quinta-feira, 04.

Deborah Secco causou com declarações sobre casamento com Hugo Moura

Deborah deu o que falar ao revelar detalhes do casamento publicamente. Ela contou que eles têm um relacionamento aberto. "Eu não vou mais ser a corna, a idiota, não quero esse lugar para mim. Eu sou casada com o cara que eu mais amo, meu melhor amigo, pai da minha filha, meu parceiro, o cara que sabe tudo sobre mim, ele convive com meu pior e meu melhor, eu não posso mentir pra esse cara, ele não pode mentir pra mim. Eu tenho que saber tudo dele, ele tem que saber tudo de mim", disse ela.

E completou: "A gente tem que ser honesto e a gente tem que aceitar que vivemos em uma sociedade que é difícil demais, que pessoas interessantes vão surgir a cada momento, que eu vou cruzar com alguém interessante e que eu vou chegar em casa e a gente vai conversar sobre isso ou não também como escolha. Mas a gente vai saber que vivemos isso. Talvez a gente não converse caso a caso, talvez a gente precise refazer combinados ao longo da vida. A minha relação ela é combinada diariamente. Talvez em um momento em que a gente esteja frágil seja melhor fechar a relação, porque a gente pode se perder. Talvez num momento em que a gente esteja forte pode se divertir e o sexo ser um sexo casual que não interfira no que a gente sente um pelo outro. O que não quero é que ele minta pra mim".