Antes do fim, Deborah Secco revelou que seu casamento era 'negociado'

Nada fechado! Deborah Secco revelou que optou viver um casamento 'negociado' com Hugo Moura; entenda o acordo que eles tinham

Nos últimos tempos, antes de anunciar o fim de seu casamento com o ator Hugo Moura, Deborah Secco causou com algumas declarações sobre seu relacionamento com o pai de sua filha, Maria Flor, de 9 anos.

Antes dos boatos de um possível término e da confirmação da separação nesta quinta-feira, 04, a atriz revelou qual era o modelo de relacionamento que vivia com o até então esposo. Em uma entrevista, Deborah Secco explicou que o casamento não era "fechado" nem "aberto", mas sim "negociado".

"Tenho um casamento em um modelo não tão fechado. Também não é um casamento aberto, mas negociado", contou ela em entrevista ao PodDelas em junho de 2023.

Após a repercussão da declaração, a atriz esclaresceu a relação em entrevista ao Gshow: "A gente é sincero um com o outro. Entendi que a vida talvez seja uma hoje e amanhã outra. Não é só sobre fidelidade, monogamia, é sobre tudo".

"Nosso casamento é aberto para negociar sobre a educação da nossa filha, para onde a gente quer viver daqui a alguns anos… A gente renegocia, a gente é aberto a mudanças, a transformações", explicou Deborah Secco.

Hugo Moura ainda comentou a repercussão da relação com a esposa na web: "A gente sabe que nos amamos para caramba e, a cada segundo, a gente fala isso. Se repercutiu ou acharam isso, o importante é o que a gente acha um do outro".

É bom lembrar que, antes do anúncio do término, Deborah Secco deu alguns indícios de que a relação com o pai de sua filha estava em crise. Veja mais aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco causou com declarações sobre casamento com Hugo Moura

Deborah deu o que falar ao revelar detalhes do casamento publicamente. Ela contou que eles têm um relacionamento aberto. "Eu não vou mais ser a corna, a idiota, não quero esse lugar para mim. Eu sou casada com o cara que eu mais amo, meu melhor amigo, pai da minha filha, meu parceiro, o cara que sabe tudo sobre mim, ele convive com meu pior e meu melhor, eu não posso mentir pra esse cara, ele não pode mentir pra mim. Eu tenho que saber tudo dele, ele tem que saber tudo de mim", disse ela.

E completou: "A gente tem que ser honesto e a gente tem que aceitar que vivemos em uma sociedade que é difícil demais, que pessoas interessantes vão surgir a cada momento, que eu vou cruzar com alguém interessante e que eu vou chegar em casa e a gente vai conversar sobre isso ou não também como escolha. Mas a gente vai saber que vivemos isso. Talvez a gente não converse caso a caso, talvez a gente precise refazer combinados ao longo da vida. A minha relação ela é combinada diariamente. Talvez em um momento em que a gente esteja frágil seja melhor fechar a relação, porque a gente pode se perder. Talvez num momento em que a gente esteja forte pode se divertir e o sexo ser um sexo casual que não interfira no que a gente sente um pelo outro. O que não quero é que ele minta pra mim".