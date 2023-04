De biquíni, Carol Peixinho esbanja corpaço mega sarado no mar: ''Linda de viver''

Ex-BBB Carol Peixinho esbanja curvas definidas em banho no mar e chama a atenção

A ex-BBB Carol Peixinho (38) deu um show de boa forma e alto astral ao compartilhar novas fotos em sua rede social neste domingo, 16. Na praia de Salvador, na Bahia, a famosa apareceu deslumbrante se refrescando no mar e roubou a cena com sua beleza.

Nos registros, a namorada do cantor Thiaguinho (40) posou sorridente e roubou a cena com suas curvas treinadas. Fitness, ela ostentou seu corpo torneado com naturalidade e não passou despercebida pelos fãs.

"Espírito brilhando em Axé. As manhãs de sol me inspiram!", disse Carol Peixinho sobre adorar os dias ensolarados.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a ex-BBB de elogios. "Ave Maria ! Esse carrossel agora foi de matar", babaram os fãs. "Linda de viver", admiraram outros.

Veja as fotos de Carol Peixinho no mar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

Thiaguinho faz surpresa para Carol Peixinho e se declara: ''Deixa minha vida mais colorida''

Dia de festa para Carol Peixinho! Na quarta-feira, 12, a influenciadora digital está completou mais um ano de vida e ganhou uma surpresa muito especial do namorado, Thiaguinho (40)!

O cantor viajou para Salvador, na Bahia, para celebrar a data ao lado da amada. Enquanto jantava com familiares, a modelo foi surpreendida com um buquê de flores.

Em seu perfil no Instagram, Thiaguinho compartilhou uma declaração apaixonada parabenizando Carol. "E hoje é dia de celebrar a vida de quem deixa minha vida mais colorida… Mais Carolina… Meu Amô!!! Feliz aniversário!!! E que Deus continue derramando bençãos em sua vida!!! Saúde, paz… E que você realize todos os seus sonhos!!! Falar de você é falar de alegria! E se misturar alegria com amor? Aí dá nesse caminho lindo que estamos trilhando…", começou ele.

"Obrigado por ser quem é na minha vida, na vida da minha família e na de todos que chegam perto de você e sentem sua LUZ! Te amoooo muitoooo! E sou muito agradecido a Deus pela oportunidade de dividir a vida contigo! Você é completamente lindaaaa! Parabéns, Carolinaaaa!", declarou ele.

Em seu feed, Carol compartilhou o momento da surpresa e fotos coladinhas com o namorado e agradeceu. "Sério. Que surpresa deliciosa, Meu Amor, assim como nosso amor. Que feliz ter você na minha vida!!! Te amo muito muito muito. Obrigada por tudo, tudin!!!", disse Carol.

A ex-BBB ainda ganhou videochamada de familiares de Thiaguinho para parabenizá-la e postou um print. "Meus amores. A ligação de lei. Amo vocês!!!", escreveu ela. Veja as fotos aqui.