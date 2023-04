Thiaguinho faz surpresa para Carol Peixinho e se declara: ''Deixa minha vida mais colorida''

Cantor Thiaguinho viaja para Salvador para celebrar o aniversário da namorada, Carol Peixinho, e faz linda declaração na web

Dia de festa para Carol Peixinho! Nesta quarta-feira, 12, a influenciadora digital está completando mais um ano de vida e ganhou uma surpresa muito especial do namorado, Thiaguinho (40)!

O cantor viajou para Salvador, na Bahia, para celebrar a data ao lado da amada. Enquanto jantava com familiares, a modelo foi surpreendida com um buquê de flores.

Em seu perfil no Instagram, Thiaguinho compartilhou uma declaração apaixonada parabenizando Carol. "E hoje é dia de celebrar a vida de quem deixa minha vida mais colorida… Mais Carolina… Meu Amô!!! Feliz aniversário!!! E que Deus continue derramando bençãos em sua vida!!! Saúde, paz… E que você realize todos os seus sonhos!!! Falar de você é falar de alegria! E se misturar alegria com amor? Aí dá nesse caminho lindo que estamos trilhando…", começou ele.

"Obrigado por ser quem é na minha vida, na vida da minha família e na de todos que chegam perto de você e sentem sua LUZ! Te amoooo muitoooo! E sou muito agradecido a Deus pela oportunidade de dividir a vida contigo! Você é completamente lindaaaa! Parabéns, Carolinaaaa!", declarou ele.

Em seu feed, Carol compartilhou o momento da surpresa e fotos coladinhas com o namorado e agradeceu. "Sério. Que surpresa deliciosa, Meu Amor, assim como nosso amor. Que feliz ter você na minha vida!!! Te amo muito muito muito. Obrigada por tudo, tudin!!!", disse Carol.

A ex-BBB ainda ganhou videochamada de familiares de Thiaguinho para parabenizá-la e postou um print. "Meus amores. A ligação de lei. Amo vocês!!!", escreveu ela.

Confira a declaração de Thiaguinho para Carol Peixinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago André (@thbarbosa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho (@carolpeixinho)

Carol Peixinho exibe corpão em aula de tênis

Na segunda-feira, 10, a influenciadora e publicitária Carol Peixinho resolveu compartilhar um pouco de sua rotina de treinos diferenciada. Passando um tempo em Salvador, na Bahia, a musa apareceu praticando uma aula de beach tennis, esporte que vem crescendo muito nos últimos tempos, arrancando diversos elogios de seus seguidores, inclusive do amado, o cantor de pagode Thiaguinho.

“Segundou com S de Suor! Amo!!!Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez?? Hoje experimentei essa modalidade que é a sensação do momento. Beach tennis adoreiiii muito!! Alguém aqui já fez??”, perguntou a influenciadora no post.

