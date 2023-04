Carol Peixinho exibe corpão impressionante ao fazer aula de tênis na praia

Influenciadora Carol Peixinho deixa Thiaguinho babando de saudade ao compartilhar cliques em Salvador

Nesta segunda-feira, 10, a influenciadora e publicitária Carol Peixinho (37) resolveu compartilhar um pouco de sua rotina de treinos diferenciada. Passando um tempo em Salvador, na Bahia, a musa apareceu praticando uma aula de beach tennis, esporte que vem crescendo muito nos últimos tempos, arrancando diversos elogios de seus seguidores, inclusive do amado, o cantor de pagode Thiaguinho (41).

“Segundou com S de Suor! Amo!!!Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez?? Hoje experimentei essa modalidade que é a sensação do momento. Beach tennis adoreiiii muito!! Alguém aqui já fez??”, perguntou a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Thiaguinho, claro, não pode deixar de babar na namorada. “Com S de Saudade!”, respondeu o cantor, que está distante da amada. “Segundou com S de, se eu morasse na Bahia, eu roubava esse look para mim”, brincou uma seguidora. “Já dizia Vevete: …Quando pisa nesta terra, a alegria toma conta de você”, comentou uma outra, se referindo à uma música de Ivete Sangalo, falando sobre Salvador.

Veja a publicação da influenciadora e publicitária Carol Peixinho, que arrancou elogios até de seu namorado, o cantor Thiaguinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)



Carol Peixinho fala da relação com Fernanda Souza, ex-mulher do seu namorado

Há pouco tempo, Carol Peixinho revelou como é sua relação de convivência com a apresentadora e atriz Fernanda Souza, que é ex-mulher do seu namorado, Thiaguinho. Como o ex-casal mantém uma boa relação após a separação, ela contou que também tem uma boa convivência com Fernanda.

“As pessoas não estão preparadas para esse assunto [de ter amizade com a ex do namorado].Galera, vamos evoluir que é bom demais! Somos pessoas evoluídas, eu, Fernanda, Thiago e Duda. Ela é uma das melhores amigas de Thiago e sei disso desdeo princípio e achei maravilhoso”, disse ela, citando também a namorada de Fernanda Souza, Eduarda Porto.

Então, ela falou sobre a admiração pela amiga. “Fernanda se tornou minha amiga. A gente se fala semanalmente, troca muita ideia. É uma mulher muito espiritualizada, uma queridíssima! Só acrescenta na amizade com a gente”, afirmou.