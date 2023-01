Carol Peixinho abre o jogo sobre relação com Fernanda Souza, que é a ex-mulher de Thiaguinho

Atual namorada de Thiaguinho, Carol Peixinho conta sobre o convívio com a ex-mulher dele, Fernanda Souza

A ex-BBB e influencer Carol Peixinho abriu o jogo sobre como é conviver com Fernanda Souza, que é ex-mulher do cantor Thiaguinho. Desde que se separaram, Fernanda e Thiaguinho deixaram claro que a amizade continua e estão sendo torcendo um pelos projetos do outro. Agora, ela contou que também criou uma relação de amizade com a atriz e apresentadora.

“As pessoas não estão preparadas para esse assunto [de ter amizade com a ex do namorado].Galera, vamos evoluir que é bom demais! Somos pessoas evoluídas, eu, Fernanda, Thiago e Duda. Ela é uma das melhores amigas de Thiago e sei disso desdeo princípio e achei maravilhoso”, disse ela, citando também a namorada de Fernanda Souza, Eduarda Porto.

Então, ela falou sobre a admiração pela amiga. “Fernanda se tornou minha amiga. A gente se fala semanalmente, troca muita ideia. É uma mulher muito espiritualizada, uma queridíssima! Só acrescenta na amizade com a gente”, afirmou.

Vale lembrar que Carol e Thiaguinho estão juntos há um ano e meio.

Fernanda Souza e Thiaguinho reúnem as namoradas em uma foto

Há pouco tempo, Thiaguinho compartilhou em seu Instagram em que apareceu reunido com sua ex-mulher Fernanda Souza. O cantor e atriz também estavam acompanhados de suas respectivas namoradas, Carol Peixinho e Duda Porto.

“Uma lição de AMOR! Eu acredito no AMOR! AMO a gente! E que assim seja PRA SEMPRE”, escreveu o cantor na legenda postagem. A namorada de Thiago, Carol Peixinho escreveu nos comentários: “Não poderia ser diferente! Nós 4 somos isso! Só AMOR”.