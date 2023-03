De biquíni, Carol Peixinho exibe corpão na praia, e Thiaguinho baba: ''Minha''

Influenciadora digital e ex-BBB Carol Peixinho esbanja beleza natural e suas curvas ao posar de biquíni e ganha elogio do amado, Thiaguinho

A influenciadora digital Carol Peixinho (37) chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar novas fotos em que aparece de biquíni!

Em seu feed no Instagram, a ex-participante do Big Brother Brasil surgiu aproveitando dia de sol no Rio de Janeiro para curtir uma praia e esbanjou sua beleza natural ao posar sem maquiagem nas fotos à beira-mar.

Improvisando um ensaio na areia, na tarde de terça-feira, 28, a modelo apareceu com os cabelos molhados após mergulho no mar e usando um biquíni marrom. Ao lado de uma pedra, ela apostou no carão e ostentou seu corpaço escultural.

"CalMARia", escreveu Peixinho na legenda da publicação, ganhando elogio do namorado, Thiaguinho (39), com quem assumiu o namoro em fevereiro de 2022. "Minha linda!", exaltou o cantor. "Ave maria que perfeição", "Inspiração, que corpo lindo", "Sabe ser linda", "Uma sereia, maravilhosa", disseram alguns fãs.

Recentemente, Peixinho curtiu praia ao lado de Thiaguinho. Ao ser flagrado pelos paparazzi, o cantor foi fotografado usando camiseta e shorts.

Confira as fotos de Carol Peixinho de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho (@carolpeixinho)

Carol Peixinho surge deslumbrante ao lado de Thiaguinho em casamento

A ex-BBB e influenciadora Carol Peixinho roubou a cena na última sexta-feira, 24, no casamento da promoter Carol Sampaio. Ao lado do namorado Thiaguinho, ela apareceu com um look bem ousado e mostrou toda a sua beleza.

Sem sutiã, ela apostou em um vestido rosa metalizado com muito brilho. A peça deixou o corpão sequinho da influenciadora em evidência. Ela sorriu e posou para fotos assim que chegou como uma das convidadas do casamentão.

A cerimônia luxuosa acontece em plena Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Conhecida por criar as listas VIPs de vários eventos, ela vai dizer o 'sim' na frente de uma lista deslumbrante de celebridades convidados. No final da tarde, vários famosos já começaram a chegar para o evento badalado e mostraram que capricharam nos looks para o evento.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!