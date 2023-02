De roupa, Thiaguinho curte dia na praia com a namorada, Carol Peixinho

Thiaguinho surpreende ao curtir dia na praia com camiseta e shorts enquanto a namorada, Carol Peixinho, exibiu o corpaço escultural em biquíni fio-dental

O cantor Thiaguinho aproveitou a tarde deste sábado, 25, em uma praia no Rio de Janeiro junto com a namorada, a influencer e ex-BBB Carol Peixinho. O artista chamou a atenção pelo seu look em um dia de sol na praia. Ele não quis renovar o bronzeado e apareceu de roupa na orla.

Ao ser flagrado pelos paparazzi, Thiaguinho foi fotografado usando camiseta e shorts. Por sua vez, Peixinho quis renovar o bronzeado impecável e apostou em um biquíni ousado. Ela foi fotografada com um modelito fio-dental e ostentou suas curvas impecáveis.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Carol Peixinho fala da relação com Fernanda Souza, ex-mulher do seu namorado

Há pouco tempo, Carol Peixinho revelou como é sua relação de convivência com a apresentadora e atriz Fernanda Souza, que é ex-mulher do seu namorado, Thiaguinho. Como o ex-casal mantém uma boa relação após a separação, ela contou que também tem uma boa convivência com Fernanda.

“As pessoas não estão preparadas para esse assunto [de ter amizade com a ex do namorado].Galera, vamos evoluir que é bom demais! Somos pessoas evoluídas, eu, Fernanda, Thiago e Duda. Ela é uma das melhores amigas de Thiago e sei disso desdeo princípio e achei maravilhoso”, disse ela, citando também a namorada de Fernanda Souza, Eduarda Porto.

Então, ela falou sobre a admiração pela amiga. “Fernanda se tornou minha amiga. A gente se fala semanalmente, troca muita ideia. É uma mulher muito espiritualizada, uma queridíssima! Só acrescenta na amizade com a gente”, afirmou.