Léo Santana recebe em sua mansão a visita inesperada de Thiaguinho: "Eu sou fã!"

Thiaguinho e Carol Peixinho viajaram até a Bahia para prestigiar o lançamento do novo hit de Léo Santana

Na noite da última quinta-feira, 13, o cantor Thiaguinho (40) compartilhou com os seguidores nas redes sociais uma visita especial que fez para um grande amigo.

Em seu perfil no Instagram, o artista surgiu em um registro especial com o ícone do pagode baiano, Léo Santana (34) que lançou um novo ep de sucesso, 'Another One'.

Na série de imagens, Thiaguinho aparece sorridente ao lado da prometida, Carol Peixnho (38) e do amigo em comum, Robson. Em seu Instagram, o pagodeiro celebrou o momento: “Amo esse país chamado BAHIA…E tô na casa do Presidente… Aliás… Tô em casa! Te amo, Gigante! Que EP novo, hein!!!!”, escreveu ela ao legendar a publicação na web.

Recentemente, Carol Peixinho completou mais um ano de vida e ganhou uma surpresa muito especial do namorado, Thiaguinho, enquanto jantava com familiares.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE THIAGUINHO:

Thiaguinho surgiu nas redes sociais para mostrar como está curtindo as férias. Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor compartilhou algumas fotos sem camisa e contou que está aproveitando o período longe dos palcos para cuidar da mente e do corpo.

"Cuidando de mim! Corpo & Mente! Treinin… Piscininha… Berço… Oração… Violão… Meditação… BBB… Tô nessa pegada! Kkkkkk Tô ausente daqui por motivos de FÉRIAS! E tá uma delícia…", contou o artista.