Carol Peixinho aposta em tomara que caia vazado e seios turbinados roubam a cena

Namorada de Thiaguinho, Carol Peixinho exibe boa forma em clique no espelho do elevador

Na tarde desta quinta-feira, 16, a dançarina e ex-BBB Carol Peixinho (37) causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar uma selfie para ostentar toda sua boa forma em um look fashionista.

Em sua conta no Instagram, a artista compartilhou uma selfie no espelho e surgiu a bordo de uma produção espetacular.

Para o dia de compromissos, a musa elegeu um corselet no modelo tomara que caia todo trabalhado na transparência e uma calça jeans cintura alta. Para arrematar a produção, Carol Peixinho apostou em um colar da grife PRADA, que se destacou no look.

"Esse corselet já pode sair andando sozinho…Eu amo o corte dele", disse ela, se referindo ao desenho da peça que deixou em destaque a parte do colo e os seios.

Vale lembrar que recentemente Carol Peixinho aproveitou um passeio de barco para mostrar toda a sua beleza em cliques ousados, na companhia do namorado, o cantor Thiaguinho (39).

VEJA O STORY DE CAROL PEIXINHO:

Foto: Reprodução/Instagram

UaU!

Ainda no início do mês, a apresentadora e empresária Carol Peixinho elevou o clima nas redes sociais ao surgir usando um biquíni cavadíssimo preto, exibindo suas belíssimas curvas, que arrancaram milhares de elogios de seus seguidores.

Na foto, ela aparece toda bronzeada, exibindo a tatuagem que tem em sua costela esquerda. “Relax”, escreveu a influenciadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.