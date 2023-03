Carol Peixinho enlouquece Thiaguinho ao mostrar a virilha e deixar alcinha cair: "Perfeita"

Carol Peixinho enlouquece o cantor ao aparecer exibindo suas curvas em cliques ousados; veja

A influenciadora Carol Peixinho mostrou nesta sexta-feira, 3, porque é uma das mais belas das redes sociais. É que ela aproveitou um passeio de barco para mostrar toda a sua beleza em cliques ousados.

Nas fotos, ela aparece agarradinha ao lado do namorado, o cantor Thiaguinho. Nos cliques, os dois surgem juntinhos aproveitando a vida ao lado de amigos. No momento mais ousado, ela deixou até a alcinha do biquíni cair.

Em outro, a musa apareceu exibindo a virilha e seu corpão dourado pelo sol. “Brilhando em vida, sorrindo à toa. Só vibrando amor e paz“, disse ela ao compartilhar a foto. A estrela é conhecida pela sua energia positiva.

Nos comentários, só elogios para a bela. "Que corpo!! Meta. Musa demais", comentou um. "Tu deve sentir dor nas costas frequentemente né? Porque carregar essa beleza toda não deve ser fácil", disse outro impressionado com a beleza da ex-BBB.

Ainda nesta semana, a influenciadora digital causou nas redes sociais ao compartilhar algumas fotos de biquíni! a ex-participante do Big Brother Brasil surgiu aproveitando dia de sol no Rio de Janeiro para curtir uma praia e esbanjou sua beleza natural ao posar sem maquiagem nas fotos à beira-mar. "CalMARia", escreveu Peixinho na legenda da publicação. “Minha linda!”, respondeu nos comentários Thiaguinho.