De biquíni branco finíssimo, Sabrina Sato choca na cobertura de seu apartamento

Sabrina Sato choca ao exibir corpaço mega torneado em biquíni minúsculo

A apresentadora Sabrina Sato impressionou ao mostrar como aproveitou seu domingo em casa. Em sua rede social, a famosa compartilhou cliques se exibindo na cobertura de seu apartamento em São Paulo e chamou a atenção com suas curvas desenhadas.

Fazendo poses, a famosa se gravou em uma parede espelhada perto da piscina e esbanjou boa forma em um biquíni branco. Usando um modelo bem fininho, ela ostentou seu corpaço mega torneado em grande estilo.

Aparentemente sozinha, a artista curtiu o momento de folga para renovar o bronzeado sem ser incomodada e usufruindo da área externa com piscina de seu apartamento de alto padrão.

Ainda nos últimos dias, Sabrina Sato foi alvo de boatos de um suposto affair com o ex-BBB Paulo André. Segundo o colunista Lucas Pasin, o atleta teria sido visto no apartamento da apresentadora, que anunciou recentemente o fim de seu relacionamento com o ator Duda Nagle.

Veja os cliques de Sabrina Sato de biquíni branco:

Sabrina Sato e Duda Nagle aparecem juntos em carro com Zoe

Mesmo após anunciarem o fim do relacionamento, Sabrina Sato e Duda Nagle mostraram mais uma vez que mantêm uma convivência ótima. a terça-feira, 30, o ex-casal apareceu contente em um carro com a filha, Zoe, de quatro anos.

Após uma noite com evento, a apresentadora apareceu de óculos escuros segurando a herdeira no banco de trás do veículo enquanto o ator tirou a selfie sentado no banco da frente.

Sorridente, a família apareceu curtindo o momento. Os famosos estavam levando a pequena para a escola. "Bom dia", escreveu Sabrina Sato ao mostrar que continuam convivendo e participando da rotina da menina juntos. Veja os registros do momento aqui.

Ainda nas últimas semanas, a musa levou o ex para conhecer seu sobrinho. Ele até recebeu o título de tio do garoto e apareceu na maternidade com a família Sato.