Quem são os padrinhos de Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi?

Saiba como Neymar Jr e Bruna Biancardi convidaram seus amigos para serem os padrinhos da filha, Mavie

O jogador de futebol Neymar Jr e a influenciadora digital Bruna Biancardi escolheram padrinhos especiais para a filha, Mavie. Antes do nascimento da bebê, os dois já definiram quem são as pessoas que vão caminhar ao lado deles durante o crescimento da herdeira e contaram os fãs. Os padrinhos de Mavie são Leo Venditto e Hanna Carvalho, amigos de longa data do casal famoso .

Leo Venditto é o amigo em comum de Neymar e Bruna que apresentou um para o outro. Eles são amigos de longa data e o convite para ele ser o padrinho de Mavie aconteceu durante o chá revelação no meio do ano.“Momento em que recebi o melhor convite da minha vida! Dindo já ama muito e vai cuidar como nunca dessa pequena. Amo muito vocês três”, disse ele.

Por sua vez, Hanna é amiga de Bruna e trabalha com marketing e comunicação. As duas são comadres dos dois lados, já que Bruna é madrinha da filha dela, que nasceu há pouco tempo, e agora Hanna vai batizar Mavie.

O convite para Hanna foi feito durante o chá de bebê há poucos meses. Ela entregou um body de bebê com a mensagem: 'Aceita ser minha madrinha? Mavie'. Nas redes sociais, Hanna comemorou o convite especial. “Mavie vai ser eternamente amada, cuidada e mimada pela dinda. Amo vocês. Fou uma surpresa emocionante. Tenho certeza que a dinda vai dar muito amor, alegria, carinho e proteção para essa princesa. Obrigada papais, Bruna Biancardi e Neymar Jr, por confiar e permitir fazer parte desse momento da vida dela”, escreveu.

Qual é o significado do nome Mavie?

A filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi pode já ter nascido! Nesta sexta-feira, 6, o colunista Leo Dias contou que a bebê Mavie já teria nascido em uma maternidade de São Paulo. Porém, os pais ainda não se pronunciaram sobre a chegada da menina. Relembre aqui o significado do nome da criança:

O nome da Mavie foi revelado por Neymar e Bruna Biancardi logo após o chá revelação, onde descobriram que esperavam por uma menina. No evento, um áudio do jogador falando o nome Mavie viralizou na internet e, logo depois, eles confirmaram que este é o nome da menina. Com isso, a mamãe coruja explicou o significado.