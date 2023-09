Bruna Biancardi faz rara aparição com os padrinhos de sua filha, Mavie

Quem são os padrinhos de Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi?

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu seus fãs ao mostrar uma foto rara ao lado dos padrinhos de sua filha, Mavie, fruto do namoro com Neymar Jr. Ela apareceu sorridente ao lado dos amigos Leo Venditto e Hanna Carvalho, que foram escolhidos pelo casal para batizarem a bebê que vai nascer.

Vale lembrar que Leo é um amigo em comum deles e foi quem apresentou o casal antes deles começarem a namorar. Ao receber o convite, o rapaz ficou emocionado e agradeceu publicamente. “Momento em que recebi o melhor convite da minha vida! Dindo já ama muito e vai cuidar como nunca dessa pequena. Amo muito vocês três”, disse ele.

Enquanto isso, Hanna trabalha com marketing e comunicação e tem 31 anos de idade. Ela é mãe de uma menina, Martinha, que é afilhada de Bruna Biancardi. Bruna fez o convite para Hanna ser a madrinha por meio de um presente durante o chá. Ela entregou um body de bebê com a mensagem: 'Aceita ser minha madrinha? Mavie'. Nas redes sociais, Hanna comemorou o convite especial. “Mavie vai ser eternamente amada, cuidada e mimada pela dinda. Amo vocês. Fou uma surpresa emocionante. Tenho certeza que a dinda vai dar muito amor, alegria, carinho e proteção para essa princesa. Obrigada papais, Bruna Biancardi e Neymar Jr, por confiar e permitir fazer parte desse momento da vida dela”, escreveu.

Bruna Biancardi fala da saúde mental

A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou o que faz para cuidar de sua saúde mental. Em entrevista no site Terra, ela contou que é adepta da terapia e toma cuidado com o que lê na internet.

"Muita terapia [risos] além de não ler os comentários na internet. Infelizmente, hoje em dia as pessoas acham que por acompanhar pequenos momentos da vida de alguém na internet, tem o direito de opinar, aconselhar, massacrar a vida da mesma, o que não é verdade", afirmou ela.

Ainda na entrevista, Biancardi contou que se dedica ao trabalho nas redes sociais atualmente e relembrou o que fez com seu primeiro salário. "Eu guardei, [risos]. Sempre fui um pouquinho 'mão fechada' nesse sentido. Mas, logo nos primeiros meses de salário meus pais me passaram algumas responsabilidades como: pagar as despesas relacionadas ao meu carro, contribuir com uma conta em casa, pagar integralmente uma viagem que eu quisesse fazer e etc e assim fui começando a me organizar financeiramente. Antes eu só queria guardar o que eu ganhava, [risos]", afirmou.