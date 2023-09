Fabiana Justus mostra como o filho recém-nascido está: ''Pura gostosura''

Após mais de 15 dias do nascimento do caçula, Fabiana Justus mostra como está o rostinho de Luigi

Uma das filhas de Roberto Justus, Fabiana Justus encantou ao mostrar como está o filho caçula, Luigi, após mais de 15 dias de seu nascimento. Nesta terça-feira, 05, a influenciadora digital publicou cliques do herdeiro arrumado e explodiu os limites da fofura.

Usando um conjuntinho bege, o bebê deu um show de estilo ao aparecer combinando o look com tênis. Dormindo, Luigi exibiu seu rostinho com os olhos fechados e encantou com sua aparição na rede social da mãe.

"Luigi. 17 dias de pura gostosura", compartilhou Fabiana Justus os cliques de seu terceiro filho. É bom lembrar que ela já havia tido gravidez das gêmeas, Chiara e Sienna, de 4 anos.

Nos últimos dias, logo ao voltar para casa depois de ter tido um parto normal, a influenciadora desabafou sobre o puerpério. Na rede social, a empresária ainda publicou o vídeo de como foi o parte de Luigi.

Após revelar a segunda gestação, Fabiana Justus usou a criatividade para contar qual era o sexo do bebê. Assim como na primeira gravidez, ela fez tratamento para conseguir o terceiro herdeiro. Desta vez, ela implantou apenas um embrião no útero. “No total, fizemos duas FIV e 5 transferências de embriões. Na primeira engravidei e perdi. Na segunda não deu certo, na terceira vieram as meninas. Na quarta não deu certo e na quinta deu certo de novo”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Luxo na maternidade

A influenciadora e empresária Fabiana Justus deixou os fãs babando na quarta-feira, 23, ao mostrar a decoração e as lembrancinhas de maternidade de Luigi, seu filho que acaba de nascer. Feliz da vida, ela mostrou fotos dos mimos.

Nas fotos, é possível ver brindes, arranjos de flores secas e muitos itens personalizados com o nome e as iniciais do herdeiro. As fotos foram publicadas momentos antes da musa deixar a maternidade para ir para casa.

"Detalhes da decoração da maternidade do Luigi! Eu fiquei simplesmente apaixonada! Obrigada por estar ao meu lado mais uma vez... e sempre superando as minhas expectativas!", declarou ela.