Menino ou menina? Fabiana Justus recebe o sexo do terceiro filho

Grávida pela segunda vez e mãe de meninas gêmeas, Fabiana Justus revela se terá um menino ou uma menina

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus já descobriu se terá um menino ou uma menina em sua nova gestação! Esperando o nascimento do terceiro filho, ela fez a revelação sobre o sexo da criança de um jeito divertido nas redes sociais. Ela será mãe de um menino !

A estrela fez um vídeo montando o seu look do dia e, no final, escolheu entre uma bolsa rosa ou uma bolsa azul para representar o sexo da criança. Com um look todo branco, ela pegou a bolsa azul para compor o visual, revelando que terá um menino.

Fabiana Justus é casada com Bruno D'ancona e já é mãe das gêmeas Sienna e Chiara, de 3 anos. Nas redes sociais, ela contou que engravidou novamente por meio da fertilização in vitro . Ela contou que síndrome do ovário policístico e não conseguiu engravidar naturalmente. Assim, ela e o marido decidiram fazer a FIV nas duas gestações. “Eu tenho ovário policístico (nível alto), não ovulo, não menstruo! Então preciso da FIV para coletar meus óvulos, porque sozinha não dá certo”, declarou nos stories do Instagram.

Desta vez, ela implantou apenas um embrião no útero e a gravidez deu certo. “No total, fizemos duas FIV e 5 transferências de embriões. Na primeira engravidei e perdi. Na segunda não deu certo, na terceira vieram as meninas. Na quarta não deu certo e na quinta deu certo de novo”, contou.