Mãe de gêmeas, Fabiana Justus revela que terá o terceiro filho

Em um vídeo divertido, Fabiana Justus, que é filha de Roberto Justus, anuncia que está grávida novamente: 'Tá vindo!'

A empresária e influenciadora digital Fabiana Justus será mamãe pela terceira vez! Filha do empresário Roberto Justus, ela contou que está grávida do seu terceiro filho, fruto do casamento com Bruno D'Ancona.

Os dois já são pais das gêmeas Sienna e Chiara, de 3 anos. A revelação da nova gestação de Fabiana Justus foi feita por meio de um vídeo nas redes sociais.

Nas imagens, ela apareceu de roupão na frente da TV, que exibia uma cena da série Friends. Logo depois, ela abriu o roupão e exibiu a barriguinha de grávida, que já está aparecendo. Então, o marido e as filhas apareceram comemorando a novidade.

“Baby n. 3 tá vindo!”, disse ela na legenda. Nos comentários, os amigos famosos comemoraram bastante a novidade na família dela. Daniella Cicarelli afirmou: “Que lindos! Viva vocês! Mais amor ainda”. A influencer Tata escreveu: “Ai que alegria. Que Deus abençoe muito”. Thassia Naves comentou: “Ah que benção. Feliz demais por vocês. Deus abençoe”.

Roberto Justus surge em foto com as filhas mais novas

Recentemente, o empresário Roberto Justus encantou os fãs ao aparecer em uma foto com as duas filhas mais novas, Rafaella e Vicky. Os três apareceram fantasiados com inspiração na animação Peppa Pig. Ele surgiu vestido de pintinho junto com Vicky, enquanto Rafa se vestiu de porquinha rosa.

"Não basta ser pai! Tem que se envolver na brincadeira. Kkk", escreveu Justus.

A mãe de Vicky, Ana Paula Siebert, comentou um:"Eu amoooo" e "o significado de: eu venci em 2022" no post. Já Rafinha é filha dele com a ex-mulher, a apresentadora Ticiane Pinheiro.

Vale lembrar que Roberto Justus tem cinco filhos: Ricardo, Fabiana, Luiza, Rafaella e Vicky.